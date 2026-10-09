"Jubileuszowa edycja to święto największych hitów ostatnich lat, ale także unikalnych artystycznych połączeń przygotowanych specjalnie na ten wieczór - duetów, trio i wspólnych wykonów, które pojawią się tylko tu i teraz. Publiczność może spodziewać się występów największych gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, zaskakujących aranżacji i premierowych kompozycji, które zapiszą się w historii festiwalu" - zapowiadają organizatorzy w mediach społecznościowych.

Oprócz Sławomira i Kajry, na jednej scenie pojawią się m.in. Boys, Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra, Kizo, Cleo, Young Leosia, Sound'n'Grace, Skolim, Piękni i Młodzi, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Weekend, Łobuzy, Topky, MiłyPan oraz Defis. Międzynarodowym akcentem wieczoru będzie występ Gipsy Kings.

Jubileuszowy koncert poprowadzą siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Kamil Baleja z Radia ZET.

Sławomir i Kajra wystąpią podczas Roztańczonego PGE Narodowego. "Jesteśmy bardzo ciekawi"

Jak już wiemy, scena zostanie tym razem ustawiona w układzie 360 stopni - w sercu płyty PGE Narodowego. Dzięki temu każdy uczestnik wydarzenia, niezależnie od sektora, znajdzie się bliżej artystów niż kiedykolwiek wcześniej, otoczony muzyką, światłem i energią, która porwie do tańca wszystkich. To zupełnie nowy wymiar muzycznego widowiska, o czym przekonani są również Sławomir i Kajra!

"Absolutnie nam to się nie nudzi. Z każdą kolejną edycją jest jeszcze bardziej gorąco i coraz ciekawsi artyści na scenie. Fajnie, że po sezonie plenerowym możemy tu być" - przyznał Sławomir.

"Super, że królują dziesiątki! 10. edycja, jubileusz, dziesiątego października, scena będzie totalnym zaskoczeniem! Co ciekawe, organizatorzy za każdym razem wymyślają coś ekstra, coś zupełnie innego" - wtrąciła Kajra.

"Kajra dobrze wygląda z przodu i z tyłu, więc jestem spokojny, a ja będę się jakoś obracał. To niesamowite, że widzowie będą mieli muzyków na wyciągnięcie ręki, z każdej strony! Będą też telebimy, więc wszystko będzie widoczne. Aspekty wizualne będą bardziej dostępne. Jesteśmy bardzo ciekawi, bo jeszcze nie występowaliśmy na takiej scenie" - wspomniał Sławomir, komentując nową scenę 360 stopni.

"Światła, lasery, świetne nagłośnienie, co na Narodowym jest bardzo trudne do wykonania, więc mamy nadzieję, że w tym roku wszyscy przejdą samych siebie" - powiedziała Interii Muzyce Kajra.

Hity Sławomira i Kajry wybrzmią na Roztańczonym PGE Narodowym. Co szykują? INTERIA.PL

"Nasz ogier show-biznesu jest rozpędzony bardzo dobrze i świętujemy w tym roku z Kajrą złoty przycisk YouTuba. Zrobiliście nam milion subskrybentów. Wszystko się szybko toczy, ale staramy się celebrować każdą chwilę, nie będę się tak śpieszył!" - dodał Sławomir.

"Ogromnie się cieszymy, bo czekaliśmy na to 12 lat, ciężko pracowaliśmy. Nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie myśleliśmy o tym, że zaobserwuje nas milion widzów. Dwójka aktorów po szkole teatralnej, którzy wymyślili projekt muzyczny 'Sławomir'... Absolutne hiciory i granie na Narodowym... Nasz 'American Dream' spełnił się w Polsce. Mamy nadzieję, że nie zabraknie Was na tegorocznym Roztańczonym PGE Narodowym" - skwitowała Kajra.