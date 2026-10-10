Skolim świętuje w 2026 roku roku swoje 30. urodziny i 10-lecie swojej muzycznej kariery. Idealną okazją do uczczenia obu jubileuszy będzie Roztańczony PGE Narodowy - impreza Polsatu zamieni warszawski stadion w największy w Polsce parkiet taneczny już dzisiaj, 10 października o godzinie 20:00, zaś pod sceną z discopolowcem bawić się będzie blisko 50 tys. osób.

Przypomnijmy, że zaledwie dzień wcześniej - 9 października - Skolim obchodził swoje 30. urodziny. Produkcja koncertu zapowiada, że Skolim zrobi wrażenie już w pierwszej sekundzie, wjeżdżając na scenę swoim charakterystycznym różowym samochodem!

Skolim ma w swoim dorobku przeboje takie jak "Moja dama", "Dziewczyno piękna", "Palermo", "Temperatura, otwiera się w nowym oknie", "Ona mi dała" oraz "Wyglądasz idealnie", dzięki któremu w 2022 roku udało mu się podbić internet. Klip do tego utworu zdobył już ponad 272 miliony wyświetleń w serwisie YouTube. Na fali popularności "polski król latino" publikował kolejne numery, które z czasem przypieczętowały jego pozycję w branży. Wyświetlenia utworów "Wejdę wyjdę, otwiera się w nowym oknie", "Posłuchaj mała", "Dziewczyno piękna" we współpracy z Cleo czy chociażby kawałka "96" sprawiły, że popyt na działalność Skolima stale rośnie. Niedawno postanowił połączyć siły z Blanką przy piosence "Niewinna", wydał "Mamacitę" z Justyną Steczkowską, a później ponownie zaprosił do współpracy Cleo.

Skolim szykuje wielki show na Roztańczony PGE Narodowy. "Moja misja to dawać ludziom uciechę"

"To wyjątkowe, muzyczne święto. W tym roku 10 lat na scenie Skolima i 10 lat Narodowego - te dwie okazje pięknie się łączą. Ludzie z Polski i z zagranicy zjeżdżają na ten Roztańczony PGE Narodowy, więc gorąco państwa zapraszam!" - wyznał Skolim.

"Moja misja to dawać ludziom uciechę. Chyba po prostu do tego jestem stworzony. (...) Z takiego założenia wychodzę - jak ja mam więcej, mogę podzielić się z ludźmi. Wszędzie, gdzie się pojawiam, chcę, żeby było to przyjazne miejsce dla ludzi i żeby każdy czuł się dobrze" - przyznał discopolowiec Interii Muzyce i w rozmowie wideo zdradził, czym uraczył klientów swojej stacji benzynowej w Czeremsze!

Skolim zapowiada nowe hity i wielki show na Roztańczonym PGE Narodowym. "10 lat Skolima i 10 lat Narodowego" INTERIA.PL

"W lutym mieliśmy już blisko 60 koncertów za nami. W tamtym całym roku było ich 503. Wchodzę do studia, szykuję dla was hity - obiecuję, że będziecie mieli absolutny top! Wiele nowości" - zapowiedział.