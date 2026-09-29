Już 10 października warszawski PGE Narodowy zamieni się w największy parkiet muzyczny w całym kraju. Skolim, nazywany Królem Polskiego Latino, będzie jedną z gwiazd jubileuszowej, 10. edycji Roztańczonego PGE Narodowego. Koncert będzie wyjątkowy nie tylko dla publiczności, która doświadczy występów najsłynniejszych artystów oraz spektakularnej oprawy, lecz także dla samego wokalisty. Zaledwie dzień wcześniej - 9 października - Skolim obchodził będzie bowiem swoje 30. urodziny.

2026 r. to dla Króla Polskiego Latino także 10-lecie działalności muzycznej. W związku z tym, że nadchodzą dwie okazje, gwiazdor zamierza zaskoczyć jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Widzowie mogą spodziewać się wielkich emocji i prawdziwego widowiska. Produkcja zapowiada, że Skolim zrobi wrażenie już w pierwszej sekundzie, wjeżdżając na scenę swoim charakterystycznym różowym samochodem! Wszyscy Polacy są więc zaproszeni na huczną, urodzinową imprezę piosenkarza - wystarczy włączyć telewizor.

Kim jest Skolim? Od dziesięciu lat podbija taneczną scenę w Polsce!

Skolim to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce, okrzyknięty Królem Polskiego Latino. Jego przygoda z muzyką zaczęła się w 2017 r., gdy opublikował w sieci debiutancki kawałek "Porwanie". Początkowo nie wzbudził zainteresowania publiczności i nic nie wskazywało na to, że zaledwie kilka lat później stanie się wielką gwiazdą.

Pierwsze milionowe odtworzenia zyskał dzięki piosence "Moja dama", lecz prawdziwym przełomem w karierze Skolima okazał się hit "Wyglądasz idealnie" z 2022 r. To on rozpoczął serię sukcesów wokalisty, a niedawno pobił rekord Polski. W lipcu tego roku teledysk do numeru, umieszczony w serwisie YouTube, przekroczył 269 milionów wyświetleń, stając się najpopularniejszym polskim teledyskiem w kategorii muzyki rozrywkowej.

Obecnie przeboje takie jak "Kiss Me Baby", "Palermo", "Temperatura", "Wejdę wyjdę" czy duety "Dziewczyno piękna" z Cleo i "Mamacita" z Justyną Steczkowską zna każdy miłośnik tanecznych brzmień, a Skolim prężnie rozwija karierę - także pozamuzyczną. Jest aktorem (gra m.in. w serialu "Barwy Szczęścia") oraz biznesmanem, który z pasją prowadzi stację benzynową w Czeremsze na Podlasiu, słynącą z różowego wystroju i konkurencyjnych cen, ale również wprowadza na rynek sprzedażowy własne produkty (m.in. perfumy, lody czy wyroby wędliniarskie). Doświadczenie muzyczne przekazuje z kolei młodym pokoleniom jako juror programu "Disco Star", lata temu samemu próbując swoich sił na castingu. Już od stycznia w Polsacie widzowie będą mogli śledzić jubileuszową, 10. edycję talent show, w której Skolim ponownie zasiądzie w jury.

Szczegóły 10. edycji Roztańczonego PGE Narodowego. Gdzie i kiedy oglądać oraz kto wystąpi?

Czy można wyobrazić sobie lepsze miejsce na świętowanie 30. urodzin i 10-lecia kariery niż Roztańczony PGE Narodowy? Skolim jest przekonany, że nie i już szykuje się do wielkiej imprezy - pełnej muzyki, tańca, pozytywnej energii i niespodzianek, których widzowie długo nie zapomną. Świętowanie z publicznością, która zna na pamięć wszystkie jego największe hity, z pewnością będzie pamiętnym wydarzeniem również dla samego gwiazdora.

Roztańczony PGE Narodowy już 10 października o godz. 19.55 w Polsacie!

Jubileuszowa edycja imprezy Polsatu zapowiada się naprawdę imponująco. Produkcja szykuje występy największych gwiazd, z ich słynnymi przebojami oraz widowiskową oprawą. Wokół okrągłej sceny 360 stopni ma bawić się blisko 50 tys. osób. Wśród gwiazd znajdą się zarówno legendarni artyści, jak i przedstawiciele młodego pokolenia, a z głośników wybrzmią rockowe hity, popwe bangery, ale też taneczne kawałki disco polo.

Na scenie Roztańczonego PGE Narodowego pojawią się m.in.: Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra, Maryla Rodowicz, Kizo, Roxie, Cleo, Young Leosia, Sound'n'Grace, Skolim, Sławomir i Kajra, Piękni i Młodzi, Boys, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Weekend, Łobuzy, Topky, MiłyPan oraz Defis.

Nie zabraknie także zagranicznej gwiazdy - u boku polskich artystów wystąpi zespół Gipsy Kings, znany z hitu "Bamboleo", który zadba o międzynarodowy akcent. Prowadzącymi wydarzenia zostali: siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Kamil Baleja z Radia ZET.