Roztańczony PGE Narodowy odbędzie się już po raz dziewiąty. Do najpopularniejszych hitów będą mogli bawić się nie tylko zebrani pod sceną, ale również widzowie telewizji Polsat. Wydarzenie i transmisja rozpoczną się o godzinie 19:55.

Na koncercie zaśpiewają m.in. Justyna Steczkowska, Alien i Majtis, czyli zwycięzcy ostatniej edycji "Must Be The Music", Lanberry, Antek Smykiewicz, Modelki, Doda, Big Cyc, Kombii, Perfect, Michał Wiśniewski, Feel oraz Liber & Mezo.

Nie zabraknie również przedstawicieli disco polo: Boys, MIG, Piękni i Młodzi, Sławomir, After Party oraz Zenek Martyniuk i Łobuzy. Swój pierwszy wspólny hit "Lato w Polsce" zaprezentują również Skolim, Stachursky i Tede.

Roztańczony PGE Narodowy: Kalwi & Remi w zaskakującej odsłonie

Teraz dowiedzieliśmy się, że wśród występujących pojawi się także duet Kalwi & Remi. Polacy znają ich z kultowego już "Explosion".

"Już wkrótce na scenie Roztańczonego Narodowego widzowie Polsatu będą świadkami prawdziwego muzycznego wydarzenia! Kalwi & Remi połączyli siły z młodzieżowym zespołem ludowym Guzowianki. Efektem tej niezwykłej współpracy jest remix 'Ech Poleczko' - połączenie klubowej energii i tradycyjnego folkloru, które stało się prawdziwą sensacją internetu" - czytamy w zapowiedzi.

"Remix 'Ech Poleczko' to odważna podróż w stronę muzyki folkowej, w której pulsujące bity spotykają się z brzmieniem skrzypiec, akordeonu i wielogłosowym śpiewem Guzowianek. Ta współpraca to dowód, że polska muzyka może być nowoczesna, odważna i nieoczywista - a przy tym wierna swoim korzeniom" - dodają organizatorzy.