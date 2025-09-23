Roztańczony PGE Narodowy; Kalwi & Remi z zespołem Guzowianki. "Hit w ludowym rytmie"
Już 27 września obędzie się Roztańczony PGE Narodowy. Na scenie pojawią się m.in. Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, Feel, a także gwiazdy disco polo, w tym Skolim czy Zenek Martyniuk. Teraz organizatorzy odsłonili kolejne karty.
Roztańczony PGE Narodowy odbędzie się już po raz dziewiąty. Do najpopularniejszych hitów będą mogli bawić się nie tylko zebrani pod sceną, ale również widzowie telewizji Polsat. Wydarzenie i transmisja rozpoczną się o godzinie 19:55.
Na koncercie zaśpiewają m.in. Justyna Steczkowska, Alien i Majtis, czyli zwycięzcy ostatniej edycji "Must Be The Music", Lanberry, Antek Smykiewicz, Modelki, Doda, Big Cyc, Kombii, Perfect, Michał Wiśniewski, Feel oraz Liber & Mezo.
Nie zabraknie również przedstawicieli disco polo: Boys, MIG, Piękni i Młodzi, Sławomir, After Party oraz Zenek Martyniuk i Łobuzy. Swój pierwszy wspólny hit "Lato w Polsce" zaprezentują również Skolim, Stachursky i Tede.
Roztańczony PGE Narodowy: Kalwi & Remi w zaskakującej odsłonie
Teraz dowiedzieliśmy się, że wśród występujących pojawi się także duet Kalwi & Remi. Polacy znają ich z kultowego już "Explosion".
"Już wkrótce na scenie Roztańczonego Narodowego widzowie Polsatu będą świadkami prawdziwego muzycznego wydarzenia! Kalwi & Remi połączyli siły z młodzieżowym zespołem ludowym Guzowianki. Efektem tej niezwykłej współpracy jest remix 'Ech Poleczko' - połączenie klubowej energii i tradycyjnego folkloru, które stało się prawdziwą sensacją internetu" - czytamy w zapowiedzi.
"Remix 'Ech Poleczko' to odważna podróż w stronę muzyki folkowej, w której pulsujące bity spotykają się z brzmieniem skrzypiec, akordeonu i wielogłosowym śpiewem Guzowianek. Ta współpraca to dowód, że polska muzyka może być nowoczesna, odważna i nieoczywista - a przy tym wierna swoim korzeniom" - dodają organizatorzy.