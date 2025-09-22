W tym roku impreza Roztańczony PGE Narodowy po raz dziewiąty zaprosi Polaków do wspólnej zabawy! Koncert z udziałem najpopularniejszych polskich gwiazd i zagranicznych gości zbliża się wielkimi krokami - wystartuje już 27 września. Przedstawiamy wszystkie szczegóły wydarzenia!

Kto wystąpi podczas Roztańczonego PGE Narodowego 2025?

Sobotni wieczór umilą widzom największe gwiazdy polskiej estrady. Swój występ zapowiedziała m.in. Justyna Steczkowska, będąca obecnie u szczytu swojej popularności. Gwiazda tegorocznej Eurowizji po raz kolejny zaprezentuje rodakom swoje widowiskowe show z utworem "Gaja".

Wśród wykonawców nie zabraknie przedstawicieli młodego pokolenia, w tym duetu Alien i Majtis, który stał się fenomenem i zwyciężył ostatnią edycję "Must Be The Music". Będzie także Lanberry, Antek Smykiewicz i zespół Modelki ze swoim wielkim hitem "Chyba że z tobą". Oprócz nich na scenie Roztańczonego PGE Narodowego wystąpią kultowe gwiazdy muzyki popowej oraz rocka. Usłyszymy: Dodę, Big Cyc, Kombii, Perfect, Michała Wiśniewskiego, Feel oraz Libera & Mezo.

Nie zabraknie także tanecznych przebojów, przy których o niepodpieranie ścian zadbają m.in. zespół Boys, MIG, Piękni i Młodzi, Sławomir czy After Party. Zobaczymy również występ bezkonkurencyjnego króla disco-polo - Zenka Martyniuka. Wokalista wraz z zespołem Łobuzy wykona swój najnowszy hit "Mandacik".

Wyjątkowe premiery i zagraniczni goście specjalni na Roztańczonym PGE Narodowym

Podczas Roztańczonego PGE Narodowego publiczność doświadczy także wyjątkowej premiery - na scenie zaprezentują się Skolim, Stachursky i Tede, po raz pierwszy w trio! Muzycy wykonają wspólnie kawałek "Lato w Polsce". Dodatkowo widzowie usłyszą nowy hymn imprezy - "Ten świat należy do nas". Zaśpiewają go największe gwiazdy disco polo: MIG, Defis, Sławomir, Kajra, Marcin Miller, Magda Narożna, Topky, Łobuzy, Zenek Martyniuk i Skolim.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie z kolei światowa legenda - zespół Boney M. Piosenki grupy od wielu dekad bawią pokolenia fanów, a na PGE Narodowym z pewnością nie będzie nikogo, kto nie zatańczy do "Daddy Cool" czy "Rasputin". Co więcej - kultowa formacja obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności! Ich koncert na stadionie w stolicy będzie więc wspaniałą okazją do hucznego świętowania. Niemiecka legenda disco lat 70. i roztańczona polska publiczność - takiego połączenia nie można przegapić.

Wrześniowe wydarzenie będzie pretekstem do świętowania także dla innych! Roztańczony PGE Narodowy 2025 hucznie uczci 35-lecie Radia ZET, jak i 20-lecie zespołu Pectus. Jak zapowiadają organizatorzy: "Liczy się taniec, śpiew i dobra zabawa. Atrakcji nie brak, czas na magię i wybuchowe świętowanie".

Koncert na Stadionie PGE Narodowym poprowadzą Milena i Ilona Krawczyńskie - najbardziej energetyczny siostrzany duet sceniczny. U ich boku zobaczymy także uwielbianego prezentera "halo tu polsat" Olka Sikorę, jak i mistrza tańca Rafała Maseraka. Dołączy do nich głos prosto z radia - Kamil Baleja.

Gdzie i kiedy obejrzeć Roztańczony PGE Narodowy?

Koncert Roztańczony PGE Narodowy można obejrzeć zarówno na żywo, przybywając na stadion, jak i w domowym zaciszu, przed telewizorem. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 27 września o godzinie 19:55. Najpierw transmitowane będzie przez telewizję Polsat, a następnie - po 23:20 - przeniesie się do Polo TV.

Bilety na koncert wciąż są dostępne. Ceny wahają się od 95 do nawet 306 złotych.

Jak dojechać na Stadion PGE Narodowy? Gdzie zaparkować przed koncertem?

Stadion jest położony przy Al. Ks. Poniatowskiego i ulicach Zielenieckiej, Siwca oraz Wybrzeże Szczecińskie. Na miejsce można przyjechać własnym samochodem (i zostawić pojazd na wyznaczonych parkingach), jak i komunikacją miejską. Najbliżej miejsca koncertu znajduje się przystanek autobusowy oraz tramwajowy Rondo Waszyngtona. Dojeżdża tam także metro (linia M2). Pod PGE Narodowy docierają także pociągi SKM i Kolei Mazowieckich (stacja Warszawa Stadion).

Przy stadionie mieści się parking zewnętrzny na błoniach, który jest płatny. Organizatorzy koncertu rekomendują przybyć na teren obiektu minimum 1,5 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, aby uniknąć korków przy wjeździe.

Wjazd na parking odbywać się będzie ulicami Zamoyskiego oraz Sokolą.

Warto zakupić bilet parkingowy przez internet - wówczas koszt za pozostawienie samochodu osobowego wyniesie 50 zł. Będąc na miejscu również można zapłacić za parking, lecz wtedy cena wzrasta o 10 złotych i istnieje ryzyko braku dostępności miejsc.

