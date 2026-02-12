Roxie Węgiel zadebiutuje na Roztańczonym Narodowym 2026. "Najbardziej wyczekiwana osoba na PGE"
Znamy kolejną gwiazdę, która wystąpi na Roztańczonym PGE Narodowym 2026! Na scenie imprezy zadebiutuje Roxie Węgiel, której przeboje z pewnością poderwą do tańca miliony widzów.
PGE Narodowy ponownie zaprasza wszystkich Polaków do tańca i wspólnej zabawy! Wyjątkowa, jubileuszowa edycja show zaskoczy widzów nie tylko energetycznymi występami, ale i ciekawym ułożeniem sceny. Teraz produkcja ujawnia kolejną wielką gwiazdę koncertu - na PGE Narodowym do tańca zaprosi Roksana Węgiel!
Zobacz również:
Roxie Węgiel zaśpiewa na Roztańczonym PGE Narodowym 2026. "Najważniejsze ogłoszenie"
"Debiut, na który czekaliśmy! Roxie Węgiel dołącza do jubileuszowej edycji Roztańczonego PGE Narodowego. Nowoczesne brzmienia, sceniczna charyzma i hity, które rozpalają publiczność od pierwszej sekundy" - czytamy w social mediach Roztańczonego PGE Narodowego, który z rozmachem informuje o nadchodzącej imprezie.
"Bardzo na to czekałam!", "Najbardziej wyczekiwana osoba na PGE", "Na pewno będę oglądać!", "To chyba najważniejsze ogłoszenie imprezy, dajesz Roksi!", "Świetna wiadomość", "Kupiłam bilet w ciemno i wygrałam na loterii. Kocham cię Roksana!", "Nareszcie się doczekaliśmy" - komentują rozochoceni internauci na Instagramie i Facebooku.
Roztańczony PGE Narodowy 2026: muzyka, śpiew, taniec i emocje w samym sercu Polski
Zeszłoroczny Roztańczony PGE Narodowy już dawno za nami, jednak emocje zapewne wciąż buzują w artystach, którzy wystąpili na wielkiej scenie. Wydarzenie poprowadził duet sióstr - Milena i Ilona Krawczyńskie, a wspierał je Olek Sikora, prezenter programu "halo tu polsat" oraz Rafał Maserak, mistrz tańca, który wprowadził dodatkową dynamikę do widowiska. Całość uzupełnił swoim głosem Kamil Baleja - znany radiowy lektor.
Jak się okazuje, nowy rok sprzyja nowym ogłoszeniom! "W 2026 roku świętuj z nami 10-lecie Roztańczonego PGE Narodowego: bilety na jubileuszową przyszłoroczną edycję już w sprzedaży! 10 lat wspólnej zabawy, muzyki i emocji. Bądź częścią tej historii!" - zapraszają organizatorzy wydarzenia, zdradzając tym samym rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o wygląd całego przedsięwzięcia.
Jak już wiemy, scena zostanie tym razem ustawiona w układzie 360 stopni - w sercu płyty PGE Narodowego. Dzięki temu każdy uczestnik wydarzenia, niezależnie od sektora, znajdzie się bliżej artystów niż kiedykolwiek wcześniej, otoczony muzyką, światłem i energią, która porwie do tańca wszystkich. To zupełnie nowy wymiar muzycznego widowiska.
"Jubileuszowa edycja to święto największych hitów ostatnich lat, ale także unikalnych artystycznych połączeń przygotowanych specjalnie na ten wieczór - duetów, trio i wspólnych wykonów, które pojawią się tylko tu i teraz. Publiczność może spodziewać się występów największych gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, zaskakujących aranżacji i premierowych kompozycji, które zapiszą się w historii festiwalu" - zapowiadają organizatorzy i już zachęcają do kupowania biletów. Kto pierwszy, ten lepszy!