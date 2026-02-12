PGE Narodowy ponownie zaprasza wszystkich Polaków do tańca i wspólnej zabawy! Wyjątkowa, jubileuszowa edycja show zaskoczy widzów nie tylko energetycznymi występami, ale i ciekawym ułożeniem sceny. Teraz produkcja ujawnia kolejną wielką gwiazdę koncertu - na PGE Narodowym do tańca zaprosi Roksana Węgiel!

Roxie Węgiel zaśpiewa na Roztańczonym PGE Narodowym 2026. "Najważniejsze ogłoszenie"

"Debiut, na który czekaliśmy! Roxie Węgiel dołącza do jubileuszowej edycji Roztańczonego PGE Narodowego. Nowoczesne brzmienia, sceniczna charyzma i hity, które rozpalają publiczność od pierwszej sekundy" - czytamy w social mediach Roztańczonego PGE Narodowego, który z rozmachem informuje o nadchodzącej imprezie.

"Bardzo na to czekałam!", "Najbardziej wyczekiwana osoba na PGE", "Na pewno będę oglądać!", "To chyba najważniejsze ogłoszenie imprezy, dajesz Roksi!", "Świetna wiadomość", "Kupiłam bilet w ciemno i wygrałam na loterii. Kocham cię Roksana!", "Nareszcie się doczekaliśmy" - komentują rozochoceni internauci na Instagramie i Facebooku.

Roztańczony PGE Narodowy 2026: muzyka, śpiew, taniec i emocje w samym sercu Polski

Zeszłoroczny Roztańczony PGE Narodowy już dawno za nami, jednak emocje zapewne wciąż buzują w artystach, którzy wystąpili na wielkiej scenie. Wydarzenie poprowadził duet sióstr - Milena i Ilona Krawczyńskie, a wspierał je Olek Sikora, prezenter programu "halo tu polsat" oraz Rafał Maserak, mistrz tańca, który wprowadził dodatkową dynamikę do widowiska. Całość uzupełnił swoim głosem Kamil Baleja - znany radiowy lektor.

Jak się okazuje, nowy rok sprzyja nowym ogłoszeniom! "W 2026 roku świętuj z nami 10-lecie Roztańczonego PGE Narodowego: bilety na jubileuszową przyszłoroczną edycję już w sprzedaży! 10 lat wspólnej zabawy, muzyki i emocji. Bądź częścią tej historii!" - zapraszają organizatorzy wydarzenia, zdradzając tym samym rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o wygląd całego przedsięwzięcia.

Jak już wiemy, scena zostanie tym razem ustawiona w układzie 360 stopni - w sercu płyty PGE Narodowego. Dzięki temu każdy uczestnik wydarzenia, niezależnie od sektora, znajdzie się bliżej artystów niż kiedykolwiek wcześniej, otoczony muzyką, światłem i energią, która porwie do tańca wszystkich. To zupełnie nowy wymiar muzycznego widowiska.

"Jubileuszowa edycja to święto największych hitów ostatnich lat, ale także unikalnych artystycznych połączeń przygotowanych specjalnie na ten wieczór - duetów, trio i wspólnych wykonów, które pojawią się tylko tu i teraz. Publiczność może spodziewać się występów największych gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, zaskakujących aranżacji i premierowych kompozycji, które zapiszą się w historii festiwalu" - zapowiadają organizatorzy i już zachęcają do kupowania biletów. Kto pierwszy, ten lepszy!

