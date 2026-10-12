Oprócz Golec uOrkiestry oraz Radka Liszewskiego z Weekend, na jednej scenie pojawili się m.in. Boys, Andrzej Piaseczny, Sławomir i Kajra, Kizo, Cleo, Young Leosia, Sound'n'Grace, Skolim, Piękni i Młodzi, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Łobuzy, Topky, MiłyPan oraz Defis. Międzynarodowym akcentem wieczoru był występ Gipsy Kings.
Jubileuszowy koncert poprowadziły siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Kamil Baleja z Radia ZET.
Innowacyjna scena została tym razem ustawiona w układzie 360 stopni - w sercu płyty PGE Narodowego. Dzięki temu każdy uczestnik wydarzenia, niezależnie od sektora, znalazł się bliżej artystów niż kiedykolwiek wcześniej, otoczony muzyką, światłem i energią, która porwała do tańca wszystkich. To zupełnie nowy wymiar muzycznego widowiska, które na żywo obejrzało 60 tys. uczestników!
Roztańczony PGE Narodowy przyciągnął przed telewizory ponad 1 mln 200 tys. widzów! Jubileuszowy koncert z ponad 14-procentowym udziałem w grupie komercyjnej
Jubileuszowa, 10. edycja Roztańczonego PGE Narodowego przyciągnęła przed telewizory tłumy widzów. W sobotę, 10 października br., największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej wystąpiły na jednej scenie, a widowisko transmitowane przez Polsat zgromadziło średnio blisko 1,25 mln widzów. Koncert osiągnął 12,39 proc. udziałów w grupie ALL 4+ oraz 14,40 proc. w grupie komercyjnej 16-59.
To był wieczór pełen muzyki, emocji i spektakularnych występów. Jubileuszowy Roztańczony PGE Narodowy po raz kolejny pokazał, że wielkie muzyczne widowiska przyciągają publiczność nie tylko pod scenę, ale również przed telewizory.
Przypomnijmy, że transmisja wydarzenia rozpoczęła się w Polsacie o godzinie 19:55. Pierwszą część koncertu oglądało średnio 1,257 mln widzów w grupie ALL 4+, a udziały wyniosły 11,0 proc. w ALL 4+ oraz 11,9 proc. w grupie komercyjnej 16-59. W grupie 16-59 pierwsza część zgromadziła średnio 638 tys. widzów.
Jeszcze większą widownię miała druga część widowiska, rozpoczęta o 20:54. Oglądało ją średnio 1,397 mln widzów w grupie ALL 4+. Udziały wzrosły do 12,4 proc. w ALL 4+ i 14,2 proc. w grupie 16-59, gdzie średnia widownia wyniosła 782 tys. osób.
Wraz z kolejnymi występami rosły także udziały koncertu. Trzecia część transmisji, rozpoczęta o 21:50, osiągnęła 13,4 proc. udziałów w grupie ALL 4+ oraz aż 16,1 proc. w grupie komercyjnej 16-59. Oglądało ją średnio 1,163 mln widzów w ALL 4+ i 729 tys. w grupie 16-59.
Sukces koncertu przełożył się również na wynik całej stacji. W sobotę Polsat był najchętniej oglądaną spośród głównych stacji telewizyjnych w grupie komercyjnej 16-59, osiągając w ujęciu całodobowym 8,23 proc. udziałów.