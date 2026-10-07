Wielka impreza Polsatu - Roztańczony PGE Narodowy - już niedługo kolejny raz zachwyci fanów muzyki na żywo. Jubileuszowa, 10. edycja show wybrzmi już 10 października br., a na widzów Polsatu i uczestników koncertu czekają niespodzianki!

Jak będzie wyglądała scena Roztańczonego PGE Narodowego? Jak już wiemy, zostanie tym razem ustawiona w układzie 360 stopni - w sercu płyty PGE Narodowego. Dzięki temu każdy uczestnik wydarzenia, niezależnie od sektora, znajdzie się bliżej artystów niż kiedykolwiek wcześniej, otoczony muzyką, światłem i energią, która porwie do tańca wszystkich. To zupełnie nowy wymiar muzycznego widowiska.

"Jubileuszowa edycja to święto największych hitów ostatnich lat, ale także unikalnych artystycznych połączeń przygotowanych specjalnie na ten wieczór - duetów, trio i wspólnych wykonów, które pojawią się tylko tu i teraz. Publiczność może spodziewać się występów największych gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, zaskakujących aranżacji i premierowych kompozycji, które zapiszą się w historii festiwalu" - zapowiadają organizatorzy, którzy teraz ujawnili, że słuchaczy widowiska czeka wielka niespodzianka w postaci wyjątkowego duetu.

Miły Pan wystąpi podczas Roztańczonego PGE Narodowego. Jak podbić serca publiczności?

"Kluczem jest bycie sobą i fajna zabawa, a co będzie dalej - zobaczymy! Mamy nową piosenkę, która jest przygotowywana i być może będzie grana! Ten rok jest bardzo twórczy - piszę dla siebie i dla innych. Czasem bywa tak, że mogę pisać jako kobieta. Potrafię się wczuć w kobietę i pisać z perspektywy kobiety. Gdy piszę, czasem czuję, że to nie numer dla mnie, bo przecież nie będę śpiewał jako kobieta" - wyznał Miły Pan, po czym poradził, co zrobić, żeby podbić serca publiczności.

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"Przebojowość i bycie sobą - tyle, koniec! To klucz do wszystkiego" - powiedział.

Łobuzy szykują zbroję. "To najlepsze, co mogliśmy zrobić"

Zapytaliśmy Łobuzów, skąd pomysł na ich rycerski outfit. "Stwierdziliśmy, że w ten sposób w końcu uda nam się wyrwać jakieś księżniczki" - odpowiedziały Łobuzy, po czym szybko zmieniły swoje nastawienie. "Jako ojciec dwójki dzieci, to naprawdę słaba odpowiedź, powiem ci szczerze" - dodali. "Żarciki, żońciu!".

"Przybraliśmy te zbroje, bo nie posiadamy jakichś wyjątkowych, indywidualnych cech - mamy wybrakowany włos, zbudowani też nie jesteśmy jakoś spektakularnie, więc zbroje to najlepsze, co mogliśmy zrobić" - skwitował duet.

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