Maryla Rodowicz zaskoczyła kreacją na Roztańczonym PGE Narodowym. "Królowa jest tylko jedna"

Podczas koncertu 10 października Maryla Rodowicz zaprezentowała olśniewającą kreację, w której połączyła pasy z motywem szachownicy. Gorsetowa góra i krótki przód odsłaniały nogi, natomiast z tyłu strój przechodził w powłóczysty tren. Kaskadowe falbany nadawały całości objętości i podkreślały jej sceniczny charakter.

Artystka dobrała do tego kabaretki oraz masywne, sznurowane buty na platformie. Najbardziej wyrazistym dodatkiem był jednak kapelusz - ogromny, w czarno-białe pasy, z szerokim rondem. Zamiast jednego dominującego elementu artystka postawiła na kilka mocnych akcentów, które łączyła konsekwentna kolorystyka.

Na stadion wjechała udekorowanym wózkiem

Oprawa wejścia pasowała do rozmachu kostiumu. Maryla Rodowicz pojawiła się przed stadionową publicznością w udekorowanym wózku golfowym. Jej występ obejmował między innymi "Kolorowe jarmarki". Artystka otworzyła imprezę tym energicznym przebojem, a na zakończenie sięgnęła po "To już było". W programir znalazło się również spotkanie z przedstawicielką młodszego pokolenia polskiej sceny. Do Rodowicz dołączyła Roksana Węgiel. Wokalistki wspólnie wykonały "Damą być".

Ich stroje tworzyły przy tym wyraźny kontrast. Obok rozbudowanej, wzorzystej kreacji Rodowicz, Roxie zaprezentowała krótką białą sukienkę z gorsetową górą, odkrytymi ramionami i koronkowym wykończeniem. Stylizację uzupełniła srebrną biżuterią.

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Warto wspomnieć, że ubiór Maryli Rodowicz wywołał też ogromny entuzjazm internautów. W komentarzach pod postami z wydarzenia opublikowanymi na profilu artystki czytamy: "Kapitalny wykon i stylizacja. Teraz czekamy na nowy hit", "Królowa jest tylko jedna", "Nasze dobro narodowe", "Zawsze zachwyca, piosenka i strojem, jest ponadczasowa i Królowa Polskiej sceny".

Jubileusz z plejadą wykonawców

Tegoroczny Roztańczony PGE Narodowy był dziesiątą edycją wydarzenia. Koncert odbył się 10 października, a transmisję oglądać mogliśmy w Polsacie. Obok Rodowicz i Roxie w programie znaleźli się między innymi Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra, Cleo, Young Leosia, Kizo, Skolim, Boys czy Zenek Martyniuk.