"Ikona, historia, legendarny głos. Maryla Rodowicz - artystka, która od dekad wyznacza rytm polskiej sceny muzycznej - wystąpi podczas jubileuszowej, 10. edycji Roztańczonego PGE Narodowego. Kultowe przeboje, niepodrabialny styl i sceniczna charyzma, która niezmiennie elektryzuje publiczność. Obecność legendy na największej muzyczno-tanecznej scenie w Polsce to gwarancja momentów, które zapiszą się w historii" - czytamy w social mediach Roztańczonego PGE Narodowego, który już z rozmachem informuje o nadchodzącej imprezie.

Roztańczony PGE Narodowy 2026: muzyka, śpiew, taniec i emocje w samym sercu Polski

Zeszłoroczny Roztańczony PGE Narodowy już dawno za nami, jednak emocje zapewne wciąż buzują w artystach, którzy wystąpili na wielkiej scenie. Wydarzenie poprowadził duet sióstr - Milena i Ilona Krawczyńskie, a wspierał je Olek Sikora, prezenter programu "halo tu polsat" oraz Rafał Maserak, mistrz tańca, który wprowadził dodatkową dynamikę do widowiska. Całość uzupełnił swoim głosem Kamil Baleja - znany radiowy lektor.

Jak się okazuje, nowy rok sprzyja nowym ogłoszeniom! "W 2026 roku świętuj z nami 10-lecie Roztańczonego PGE Narodowego: bilety na jubileuszową przyszłoroczną edycję już w sprzedaży! 10 lat wspólnej zabawy, muzyki i emocji. Bądź częścią tej historii!" - zapraszają organizatorzy wydarzenia, zdradzając tym samym rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o wygląd całego przedsięwzięcia.

Jak już wiemy, scena zostanie tym razem ustawiona w układzie 360 stopni - w sercu płyty PGE Narodowego. Dzięki temu każdy uczestnik wydarzenia, niezależnie od sektora, znajdzie się bliżej artystów niż kiedykolwiek wcześniej, otoczony muzyką, światłem i energią, która porwie do tańca wszystkich. To zupełnie nowy wymiar muzycznego widowiska.

"Jubileuszowa edycja to święto największych hitów ostatnich lat, ale także unikalnych artystycznych połączeń przygotowanych specjalnie na ten wieczór - duetów, trio i wspólnych wykonów, które pojawią się tylko tu i teraz. Publiczność może spodziewać się występów największych gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, zaskakujących aranżacji i premierowych kompozycji, które zapiszą się w historii festiwalu" - zapowiadają organizatorzy i już zachęcają do kupowania biletów. Kto pierwszy, ten lepszy!

