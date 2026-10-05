Magda Narożna jako prawdziwa Barbie. Na Roztańczony PGE Narodowy szykuje nie tylko wyjątkowy hit, ale i kreację!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Magdalena Narożna niedawno została szczęśliwą mężatką, przyjmując drugie nazwisko - Romaniuk. Choć to z pewnością jedna z najważniejszych ról w jej życiu, w najbliższą sobotę będzie miała okazję wcielić się w kolejną, nie mniej widowiskową. Zostanie prawdziwą Barbie! Wraz ze swoim zespołem Piękni i Młodzi wystąpi podczas jubileuszowej, 10. edycji Roztańczonego PGE Narodowego, gdzie zaprezentuje specjalną wersję hitu "Barbie". Będzie różowo i z humorem - tego nie można przegapić.

Magdalena Narożna w jasnej, błyszczącej sukni na tle ścianki z logotypami Polsatu.
Magdalena Narożna wystąpi podczas Roztańczonego PGE NarodowegoAdam JankowskiEast News

Przed nami 10. edycja Roztańczonego PGE Narodowego! Już 10 października warszawski stadion zamieni się w największy taneczny parkiet w Polsce. Wokół wyjątkowej, okrągłej sceny bawić się będzie blisko 50 tys. osób, a plejada gwiazd przygotowała same niespodzianki. Wiadomo już, że Kizo zadebiutuje w Polsacie wraz z ogromną ekipą... rzymskich legionistów, a Skolim zamierza wjechać na scenę różowym samochodem. Nie zabraknie też nieoczywistych duetów, takich jak Roxie Węgiel i legendarna Maryla Rodowicz, które wspólnie zaśpiewają jeden z największych przebojów królowej polskiej estrady - "Damą być".

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Magdalena Narożna przygotowała wyjątkową kreację na Roztańczony PGE Narodowy! "Przyleciała specjalnie ze Stanów"

Wśród gwiazd Roztańczonego PGE Narodowego będzie także Magdalena Narożna-Romaniuk, która także szykuje zaskakujący popis. Na scenie Polsatu wystąpi z utworem "Barbie", którego wybór miał dla niej osobisty wymiar. Jak przyznaje wokalistka Pięknych i Młodych - piosenka przywołuje wspomnienia z młodości. W związku z tym wraz z zespołem postanowiła zaśpiewać dla publiczności specjalną wersję hitu. Zadbają nie tylko o muzykę, lecz także o oprawę - ma być kolorowo i wesoło.

"Wraz z zespołem Piękni i Młodzi, podczas jubileuszowego Roztańczonego PGE Narodowego, wykonamy wyjątkowy utwór 'Barbie'. Myślę, że każda dziewczynka marzyła kiedyś o tym, żeby być Barbie, a niejeden mężczyzna chciał być Kenem. Podeszliśmy do tego występu w wyjątkowy sposób, ponieważ 'Barbie' przywołuje moje wspomnienia z dzieciństwa. Bardzo zależało nam na tym, żeby oddać charakter Barbie i Kena, pokazać się publiczności w jak najfajniejszy i najzabawniejszy sposób, bo przecież to przede wszystkim świetna zabawa" - ujawniła piosenkarka.

Ważnym elementem występu będzie również kreacja Magdaleny Narożnej. "Mogę wam zdradzić, że mój strój przyleciał specjalnie ze Stanów! Mam nadzieję, że wszyscy będziecie zadowoleni i będziecie się razem z nami świetnie bawić" - powiedziała 37-latka, cytowana przez Polsat.

Czego widzowie mogą spodziewać się po jubileuszowej edycji Roztańczonego PGE Narodowego? Oto gwiazdy, które zobaczymy na scenie!

Roztańczony PGE Narodowy już w sobotę o godz. 19.55 w Polsacie! Jubileuszowa edycja imprezy zapowiada się naprawdę imponująco. Produkcja szykuje występy największych gwiazd, takich jak: Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra, Maryla Rodowicz, Kizo, Roxie, Cleo, Young Leosia, Sound'n'Grace, Skolim, Sławomir i Kajra, Boys, Zenek Martyniuk, Weekend, Łobuzy, Defis i wielu innych.

Wokół specjalnej, okrągłej sceny 360 stopni bawić się będzie blisko 50 tys. widzów, a przed telewizorami zasiądą kolejne tysiące Polaków. Nie zabraknie zagranicznej gwiazdy - u boku polskich artystów wystąpi zespół Gipsy Kings, znany z hitu "Bamboleo". Prowadzącymi wydarzenia zostali: siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Kamil Baleja z Radia ZET.

Magdalena Narożna zaśpiewa podczas Roztańczonego PGE Narodowego. "Fantastyczne gwiazdy"INTERIA.PL
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