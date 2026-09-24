Kizo, czyli jeden z czołowych polskich raperów, znany z hitów "Taxi" oraz "Hero", w przeszłości będący częścią chillwagonu i współpracujący z Bletką, Margaret czy Julią Wieniawą, po raz pierwszy wystąpi w Polsacie! Gwiazdor wkroczy na telewizyjną scenę z rozmachem. W ramach jubileuszowej, 10. edycji Roztańczonego PGE Narodowego wykona wersję specjalną swojego przeboju "Disney". W występie towarzyszyć mu będzie ponad 30 rzymskich legionistów, dzięki czemu publiczność poczuje, jakby przeniosła się prosto do starożytnego Rzymu.

Kizo zadebiutuje w Polsacie z przytupem! Raper zaprezentuje hit "Disney" z wyjątkową oprawą

Produkcja Roztańczonego PGE Narodowego zapowiada, że będzie "efektownie, energetycznie i z prawdziwym rozmachem". Rzymskie legiony u boku Kizo zaprezentują się na wyjątkowej scenie 360 stopni, a wszystkiemu towarzyszyć będzie spektakularna oprawa multimedialna. Dzięki temu "Disney" zyska zupełnie nowy charakter, a raper zadebiutuje w Polsacie tak, że publiczność długo nie zapomni o jego występie.

To jednak nie koniec rewelacji. Kizo pokaże się na scenie Roztańczonego PGE Narodowego jeszcze jeden raz - wówczas czeka na niego muzyczne wyzwanie. Raper zaprezentuje się w nietuzinkowym duecie, o który widzowie z pewnością go nie podejrzewają. Z kim połączy siły? Tego publiczność dowie się za nieco ponad dwa tygodnie!

Roztańczony PGE Narodowy już 10 października o godz. 19.55 w Polsacie!

Czego możemy spodziewać się po jubileuszowej, 10. edycji Roztańczonego PGE Narodowego? Oto gwiazdy, które zobaczymy na scenie!

Jubileuszowa edycja imprezy Polsatu zapowiada się naprawdę imponująco. Produkcja szykuje występy największych gwiazd, z ich słynnymi przebojami oraz widowiskową oprawą. Wokół okrągłej sceny 360 stopni ma bawić się blisko 50 tys. osób. Wśród gwiazd znajdą się zarówno legendarni artyści, jak i przedstawiciele młodego pokolenia, a z głośników wybrzmią rockowe hity, popwe bangery, ale też taneczne kawałki disco polo.

Na scenie Roztańczonego PGE Narodowego pojawią się m.in.: Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra, Maryla Rodowicz, Kizo, Roxie, Cleo, Young Leosia, Sound'n'Grace, Skolim, Sławomir i Kajra, Piękni i Młodzi, Boys, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Weekend, Łobuzy, Topky, MiłyPan oraz Defis.

Nie zabraknie także zagranicznej gwiazdy - u boku polskich artystów wystąpi zespół Gipsy Kings, znany z hitu "Bamboleo", który zadba o międzynarodowy akcent wyjątkowego wieczoru. Prowadzącymi wydarzenia zostali: siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Kamil Baleja z Radia ZET.