Kizo zadebiutuje w Polsacie! Na Roztańczonym PGE Narodowym wybrzmi hit "Disney" z widowiskową oprawą

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Już 10 października Polsat pokaże jubileuszową, 10. edycję Roztańczonego PGE Narodowego. Wydarzenie po raz pierwszy w historii polskiej telewizji pokaże scenę 360 stopni, wokół której bawić się będzie blisko 50 tys. osób. Wystąpią gwiazdy takie jak Andrzej Piaseczny, Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Skolim czy Kizo, który szykuje show z przytupem. Raper przygotował wyjątkową wersję swojego największego hitu "Disney" z udziałem ekipy specjalnej! Co już wiemy?

Kizo, mężczyzna z brodą, tatuażem na szyi, w okularach i czarnej koszulce, stoi na tle czarnej ścianki z napisami.
Kizo wystąpi na Roztańczonym PGE NarodowymWojtalewicz JarosławAKPA

Kizo, czyli jeden z czołowych polskich raperów, znany z hitów "Taxi" oraz "Hero", w przeszłości będący częścią chillwagonu i współpracujący z Bletką, Margaret czy Julią Wieniawą, po raz pierwszy wystąpi w Polsacie! Gwiazdor wkroczy na telewizyjną scenę z rozmachem. W ramach jubileuszowej, 10. edycji Roztańczonego PGE Narodowego wykona wersję specjalną swojego przeboju "Disney". W występie towarzyszyć mu będzie ponad 30 rzymskich legionistów, dzięki czemu publiczność poczuje, jakby przeniosła się prosto do starożytnego Rzymu.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Kizo zadebiutuje w Polsacie z przytupem! Raper zaprezentuje hit "Disney" z wyjątkową oprawą

Produkcja Roztańczonego PGE Narodowego zapowiada, że będzie "efektownie, energetycznie i z prawdziwym rozmachem". Rzymskie legiony u boku Kizo zaprezentują się na wyjątkowej scenie 360 stopni, a wszystkiemu towarzyszyć będzie spektakularna oprawa multimedialna. Dzięki temu "Disney" zyska zupełnie nowy charakter, a raper zadebiutuje w Polsacie tak, że publiczność długo nie zapomni o jego występie.

To jednak nie koniec rewelacji. Kizo pokaże się na scenie Roztańczonego PGE Narodowego jeszcze jeden raz - wówczas czeka na niego muzyczne wyzwanie. Raper zaprezentuje się w nietuzinkowym duecie, o który widzowie z pewnością go nie podejrzewają. Z kim połączy siły? Tego publiczność dowie się za nieco ponad dwa tygodnie!

Roztańczony PGE Narodowy już 10 października o godz. 19.55 w Polsacie!

Czego możemy spodziewać się po jubileuszowej, 10. edycji Roztańczonego PGE Narodowego? Oto gwiazdy, które zobaczymy na scenie!

Jubileuszowa edycja imprezy Polsatu zapowiada się naprawdę imponująco. Produkcja szykuje występy największych gwiazd, z ich słynnymi przebojami oraz widowiskową oprawą. Wokół okrągłej sceny 360 stopni ma bawić się blisko 50 tys. osób. Wśród gwiazd znajdą się zarówno legendarni artyści, jak i przedstawiciele młodego pokolenia, a z głośników wybrzmią rockowe hity, popwe bangery, ale też taneczne kawałki disco polo.

Na scenie Roztańczonego PGE Narodowego pojawią się m.in.: Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra, Maryla Rodowicz, Kizo, Roxie, Cleo, Young Leosia, Sound'n'Grace, Skolim, Sławomir i Kajra, Piękni i Młodzi, Boys, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Weekend, Łobuzy, Topky, MiłyPan oraz Defis.

Nie zabraknie także zagranicznej gwiazdy - u boku polskich artystów wystąpi zespół Gipsy Kings, znany z hitu "Bamboleo", który zadba o międzynarodowy akcent wyjątkowego wieczoru. Prowadzącymi wydarzenia zostali: siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Kamil Baleja z Radia ZET.

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