Wielka impreza Polsatu - Roztańczony PGE Narodowy - już niedługo kolejny raz zachwyci fanów muzyki na żywo. Jubileuszowa, 10. edycja show wybrzmi już 10 października br. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Defis oraz Topky, którzy zdradzili nam, czym jest dla nich występowanie przed tak dużą publicznością.

Jak będzie wyglądała scena Roztańczonego PGE Narodowego? Jak już wiemy, zostanie tym razem ustawiona w układzie 360 stopni - w sercu płyty PGE Narodowego. Dzięki temu każdy uczestnik wydarzenia, niezależnie od sektora, znajdzie się bliżej artystów niż kiedykolwiek wcześniej, otoczony muzyką, światłem i energią, która porwie do tańca wszystkich. To zupełnie nowy wymiar muzycznego widowiska.

Oprócz Defisa i grupy Topky, na jednej scenie pojawią się m.in. Boys, Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra, Kizo, Cleo, Young Leosia, Sound'n'Grace, Skolim, Sławomir i Kajra, Piękni i Młodzi, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Weekend, Łobuzy oraz MiłyPan. Międzynarodowym akcentem wieczoru będzie występ Gipsy Kings.

Topky zagrają podczas Roztańczonego PGE Narodowego. "Za wszystko odpowiedzialne jest doświadczenie!"

"To będzie wyjątkowy koncert. Nie tylko jubileusz Roztańczonego PGE Narodowego, ale i nasz, bo my również świętujemy w roku 10 lat na scenie! Na początku życie w show-biznesie było trudne. Trzeba się nauczyć odpowiadać na pewne pytania, trzeba się nauczyć mówić 'nie, nie chcemy odpowiadać na te pytania'. Kiedyś nie byłyśmy tego świadome, chciałyśmy wyjść jak najlepiej, jak najfajniej. Jeśli dzisiaj nie chce odpowiadać na jakieś pytania, zawsze z tego wybrnę. Kiedyś się tym stresowałyśmy. Za wszystko odpowiedzialne jest doświadczenie!" - przyznały zgodnie Topky.

Topky sięgają pamięcią do początków w show-biznesie. "Na początku było trudno" INTERIA.PL

"Dorosłyśmy jako kobiety. Zmienił się też rynek, poszerzył, kiedyś nasz show-biznes głównie funkcjonował w telewizji, a teraz już nie! Mówią też o tym statystyki - jak jest teraz, a jak to wyglądało dziesięć lat temu. My cały czas się rozwijamy - gramy wielką ilość koncertów. To świetny proces, chcemy dalej się w nim spełniać" - dodały.

Defis zdradza kulisy muzycznego świata. "Jedziemy na jednym wózku"

"To grono, w którym się dzisiaj znajduję, ma ze sobą bardzo dobre relacje. Bardzo się lubimy, zresztą witać to na starcie: każdy się ze sobą wita, rozmawiamy o życiu prywatnym. W dzisiejszych czasach jedziemy na jednym wózku - jeżeli ktoś wydaje hit, ciągnie całą branżę. To zasada pociągu. Każdy utwór naszego znajomego pracuje na całą branżę disco polo. To prawda, jest ona trochę kontrowersyjna - ilu zwolenników, tylu przeciwników. Wyświetlenia w serwisie YouTube udowadniają jednak, jak naprawdę ma się branża disco polo! Tylko się cieszyć, że mamy już 10. edycję Roztańczonego PGE Narodowego. Tylko się cieszyć! Bycie tu, to spełnienie marzeń każdego artysty" - opowiedział Interii Muzyce Defis.

Defis szykuje się na Roztańczony PGE Narodowy. "Jestem w bardzo ciekawym gronie" INTERIA.PL



