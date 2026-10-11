Oprócz Golec uOrkiestry oraz Radka Liszewskiego z Weekend, na jednej scenie pojawili się m.in. Boys, Andrzej Piaseczny, Sławomir i Kajra, Kizo, Cleo, Young Leosia, Sound'n'Grace, Skolim, Piękni i Młodzi, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Łobuzy, Topky, MiłyPan oraz Defis. Międzynarodowym akcentem wieczoru był występ Gipsy Kings.

Jubileuszowy koncert poprowadziły siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Kamil Baleja z Radia ZET.

Innowacyjna scena została tym razem ustawiona w układzie 360 stopni - w sercu płyty PGE Narodowego. Dzięki temu każdy uczestnik wydarzenia, niezależnie od sektora, znalazł się bliżej artystów niż kiedykolwiek wcześniej, otoczony muzyką, światłem i energią, która porwała do tańca wszystkich. To zupełnie nowy wymiar muzycznego widowiska, o czym przekonani są również bracia Golec i lider Weekend!

Czy Radek Liszewski z Weekend czerpie radość z koncertów? "Stary lis, wyjadacz wam to mówi"

Radek Liszewski z zespołu Weekend zaskoczył swoją przemyślaną stylizacją, która wprost miała nawiązywać do jego nazwiska. "W szkole zawsze uchodziłem za lisa. Dzisiaj nie pomyślałem nawet, że w tym wystąpię. W latach szkolnych zawsze słyszałem tylko: 'lisu, lisu'" - wyznał.

"Chachmęcenie publiczności to są piosenki, to energia, którą dajesz. Zawsze to powtarzam: jestem 30 lat na scenie i jak oni czerpią ze mnie 100 procent, to ja czerpię z nich 120. Nikt tego nie wie, wiem o tym tylko ja dokładnie. Stary lis, stary wyjadacz wam to mówi. Jeśli robisz numery, które publiczność lubi, to masz najłatwiejszą robotę na świecie" - przyznał Radek Liszewski.

"To niesamowita laurka. Napisałem tych piosenek już jakoś z 90 i często jest tak, że na skrawku papieru zapisujesz sobie słowa utworu, gdzieś na fortepianie w zaciszu. Potem 60 tys. ludzi powtórzy za tobą tekst: 'Halo, halo, tu Londyn'. To jest piękne" - dodał lider grupy Weekend.

Radek Liszewski (Weekend) podczas Roztańczonego PGE Narodowego. Jak zaskoczył publiczność? Bartłomiej Warowny INTERIA

Golec uOrkiestra przygotowują się już do świąt. Mają nawet plany na 2027 rok

"Jak jakaś impreza, to oczywiście nie mogło zabraknąć Golec uOrkiestry! Skoro 'roztańczona', super, bo nasz repertuar świetnie wpasowuje się w filozofie tego koncertu. Największe przeboje w nowych aranżacjach! Dzisiaj pociągniemy trochę electrobitem! Szefostwo postanowiło, że musimy to być, a więc przyjechaliśmy spod samiuśkich Tater!"

"Taneczne utwory muszą być - to był główny warunek! Polacy kochają znane przeboje, bo są hitami. Przy pisaniu nie wiemy, co będzie hitem - słuchacze sami zdecydują, co będzie największym przebojem. Będzie ulubiona piosenka Adama Małysza, czyli 'Słodycze', to na pewno. Dzisiaj klasyki!" - dodali bracia.

"Chcemy pokazać nasz rodzinny biznes. Szykuje się film fabularny, ale nie dokumentalny, o naszym życiu! Nie możemy się doczekać" - zapowiedzieli podczas wywiadu, dodając tym samym, iż kamera śledzi ostatnio ich każdy krok i może pokazać nieznane dotąd tajemnice i sekrety.

Golec uOrkiestra mają już plany na 2027 rok. Jak oczarowali widzów Roztańczonego PGE Narodowego? Bartłomiej Warowny INTERIA



