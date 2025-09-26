To będzie już dziewiąta edycja imprezy Roztańczony PGE Narodowy. Na scenie pojawią się m.in. Justyna Steczkowska, Alien i Majtis, czyli zwycięzcy ostatniej edycji "Must Be The Music", Lanberry, Antek Smykiewicz, Modelki, Doda, Big Cyc, Kombii, Perfect, Michał Wiśniewski, Feel oraz Liber & Mezo.

Nie zabraknie również przedstawicieli disco polo: Boys, MIG, Piękni i Młodzi, Sławomir, After Party oraz Zenek Martyniuk i Łobuzy. Swój pierwszy wspólny hit "Lato w Polsce" zaprezentują również Skolim, Stachursky i Tede.

Roztańczony PGE Narodowy: wyjątkowa niespodzianka od Justyny Steczkowskiej

"To będzie wydarzenie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Już 27 września na jednej scenie Roztańczonego Narodowego spotkają się dwie osobowości - Justyna Steczkowska i słynny iluzjonista Marcin Muszyński - by wspólnie stworzyć widowisko, w którym muzyka i magia połączą się w jedno" - czytamy w zapowiedzi.

Pomysł zrodził się jeszcze podczas przygotowań do Eurowizji. "Justyna od początku chciała, by magia stała się częścią jej występu. Ostatecznie na Eurowizji wykorzystano techniczne rozwiązania, ale ten niedokończony pomysł nie dawał nam spokoju" - wspomina Marcin Muszyński.

"Jej głos jest wyjątkowy - nieprzypadkowo mówi się, że ma w sobie magię. Utwór "Gai" to kompozycja bardzo dynamiczna, pełna energii, emocji i od razu wiedzieliśmy, że najlepiej wybrzmi w połączeniu z iluzją. Tak zrodził się pomysł na artystyczną kompilację: Steczkowska i Muszyński" - mówi dalej iluzjonista.

Pomysł powtórzenia tego widowiska na Stadionie Narodowym wydawał się z początku nierealny, ponieważ największa w Polsce arena widowiskowa nie daje technicznych możliwości podwieszeń. "Wielu mówiło, że to niemożliwe. A ja właśnie wtedy dostaję największej motywacji. Magia polega na tym, żeby widzowie uwierzyli, że coś niewykonalnego dzieje się naprawdę. Chcemy, by 60 tysięcy osób na stadionie zapomniało o fizyce i logice I zobaczyło, jak muzyka dosłownie uskrzydla Justynę" - opisuje Muszyński.

"Warto wspomnieć, że w historii za iluzję lewiatacji zabrali się nieliczni - w tym David Coperfield czy Criss Angel. Polski iluzjonista ma już jednak doświadczenie w tej kwestii - wcześniej lewitował już fortepian. Czym innym jest jednak lewitować przedmiot, a zupełnie innym przedsięwzięciem jest zaangażowanie innego artysty. Połączenie z muzyką dodaje, nomen omen, magii, jednak jeszcze bardziej podnosi poprzeczkę - wszystko musi się wydarzyć w określonym momencie" - dodają organizatorzy wydarzenia.

Muzyka i magia, czyli Justyna Steczkowska i Marcin Muszyński

Jak się okazuje, występ łączący magię i muzykę prawdopodobnie nie będzie jednorazowy - według doniesień trwają już rozmowy na temat kolejnych wspólnych koncertów.

"Wokal Justyny ma w sobie magię, a gdy połączymy go z iluzją sceniczną, powstaje kompilacja absolutnie wyjątkowa. Dlatego nie chcemy, żeby to było tylko jedno widowisko - mamy plany, żeby rozwijać ten projekt na jeszcze większą skalę - zapowiada Marcin Muszyński.

Justyna Steczkowska o eurowizyjnych przygotowaniach. "Nie da się spać więcej niż 4 godziny" INTERIA.PL