Jubileusz Roztańczonego PGE Narodowego zbliża się wielkimi krokami. 10. edycja widowiskowej imprezy odbędzie się już 10 października 2026 r. na stadionie w Warszawie. Publiczność zgromadzona na miejscu, jak i widzowie Polsatu, będą mieli okazję obejrzeć wydarzenie na ogromną skalę - z największymi gwiazdami, ich słynnymi przebojami oraz niepowtarzalną oprawą.

Po raz pierwszy telewizyjni widzowie zobaczą w Polsacie koncert zrealizowany na specjalnej, okrągłej scenie 360 stopni. Wokół niej bawić się będzie 50 tys. osób.

Kto wystąpi podczas 10. edycji Roztańczonego PGE Narodowego? Plejada polskich gwiazd i zagraniczny gość specjalny!

W koncercie udział wezmą artyści reprezentujący przeróżne światy, pokolenia i gatunki muzyczne - od rocka, przez melodyjny pop, aż po disco polo. Publiczność zaśpiewa z gwiazdami zarówno ponadczasowe przeboje, jak i nowości, królujące w tym roku w rozgłośniach radiowych. Na scenie pojawią się: Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra, Maryla Rodowicz, Kizo, Roxie, Cleo, Young Leosia, Sound'n'Grace, Skolim, Sławomir i Kajra, Piękni i Młodzi, Boys, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Weekend, Łobuzy, Topky, MiłyPan oraz Defis.

W Roztańczonym PGE Narodowym udział weźmie także zagraniczna gwiazda. U boku polskich artystów wystąpi zespół Gipsy Kings, znany z hitu "Bamboleo", który zadba o międzynarodowy akcent wyjątkowego wieczoru.

Prowadzącymi wydarzenia zostali: siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Kamil Baleja z Radia ZET.

Polsat szykuje niespodzianki! Czym zaskoczy podczas Roztańczonego PGE Narodowego?

Jubileuszowa edycja tanecznego koncertu Polsatu nie mogłaby odbyć się bez niespodzianek. Organizatorzy zapowiadają, że na scenie pojawi się gość specjalny - postać doskonale znana milionom Polaków, ale kojarzona z zupełnie inną dziedziną niż muzyka. Na Roztańczonym PGE Narodowym ma pokazać publice zupełnie nowe oblicze. Polsat zapowiada również, że to nie koniec zaskoczeń, o których informować będą w kolejnych tygodniach.

Roztańczony PGE Narodowy już 10 października o godz. 19.55 w Polsacie! Tego nie można przegapić.