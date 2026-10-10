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10. edycja Roztańczonego PGE Narodowego w Polsacie! [RELACJA NA ŻYWO]

Na scenie Roztańczonego PGE Narodowego 2026 wystąpi cała plejada gwiazd, a wśród nich znajdzie się Skolim. Jak zapowiedziała produkcja, wokalista zamierza wjechać na scenę Polsatu z przytupem - swoim różowym samochodem! Co sam zainteresowany zdradził na temat dzisiejszego show?

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 10 października 2026 godz. 19:45

O godz. 19:55 w Polsacie rusza jubileuszowa, 10. edycja Roztańczonego PGE Narodowego! Na warszawskim stadionie wybrzmią największe przeboje muzyki tanecznej, popowej, a nawet rockowej, wystąpią słynne gwiazdy, zarówno z Polski, jak i zza granicy, a wokół nowoczesnej sceny 360 stopni bawić się będzie blisko 50 tys. widzów. Nie zabraknie wielkich emocji, niespodzianek oraz widowiskowej oprawy wizualnej.
Gwiazdy na scenie Roztańczonego PGE Narodowego 2026
Gwiazdy na scenie Roztańczonego PGE Narodowego 2026Paweł WodzyńskiEast News