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10. edycja Roztańczonego PGE Narodowego w Polsacie! [RELACJA NA ŻYWO]
Na scenie Roztańczonego PGE Narodowego 2026 wystąpi cała plejada gwiazd, a wśród nich znajdzie się Skolim. Jak zapowiedziała produkcja, wokalista zamierza wjechać na scenę Polsatu z przytupem - swoim różowym samochodem! Co sam zainteresowany zdradził na temat dzisiejszego show?
Sprawdźcie w wywiadzie:
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 10 października 2026 godz. 19:45
O godz. 19:55 w Polsacie rusza jubileuszowa, 10. edycja Roztańczonego PGE Narodowego! Na warszawskim stadionie wybrzmią największe przeboje muzyki tanecznej, popowej, a nawet rockowej, wystąpią słynne gwiazdy, zarówno z Polski, jak i zza granicy, a wokół nowoczesnej sceny 360 stopni bawić się będzie blisko 50 tys. widzów. Nie zabraknie wielkich emocji, niespodzianek oraz widowiskowej oprawy wizualnej.