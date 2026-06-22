Przypomnijmy, że 16 czerwca na koncertowej mapie Polski zadebiutował Lost Generation Festival. Impreza w Tauron Arenie Kraków została owacyjnie przyjęta przede wszystkich przez fanów gitarowego grania z początku XXI wieku. Na scenie wystąpili m.in. The Offspring, Papa Roach, The Rasmus i Hollywood Undead.

Niespełna tydzień po tym wydarzeniu swój powrót do Polski zapowiedziała amerykańska gwiazda nu metalu, czyli Papa Roach.

Kolejny koncert odbędzie się 16 listopada w Spodku w Katowicach. U boku głównej gwiazdy zaprezentują się Landmvrks z Francji (metalcore) i łączący alternatywny metal i rocka Sleep Theory z USA. Dodajmy, że Landmvrks w ostatnim tygodniu był jedną z gwiazd Summer Punch Festival w Warszawie.

Papa Roach wraca do Polski. "Energia i dojrzałość"

"Ich największe hity rzędu 'Last Resort' czy 'Scars' to jedne z ważniejszych evergreenów w numetalowym kanonie. Ale oprócz bogatego dziedzictwa Papa Roach nie grzęzną w przeszłości. Nawet dziś ich nu-metalowy styl przyciąga energią, ale także dojrzałością" - podkreślają organizatorzy z Knock Out Productions.

Przedsprzedaż biletów rusza 24 czerwca o godz. 10:00 (Artist Presale) i 25 czerwca (Promoter & Spotify Presale). Z kolei do sprzedaży otwartej wejściówki trafią 26 czerwca (godz. 10:00).

Ceny biletów: 304/325 zł - miejsca stojące, 234-405 zł - miejsca siedzące. 5 zł netto z każdego biletu zostanie przeznaczone na wsparcie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

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