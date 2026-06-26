Żona Krzysztofa Skiby zmieniła się nie do poznania! "Jak 15 lat temu!"

Pod koniec czerwca Karolina Skiba opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię intrygujących fotografii, na których zaprezentowała odważny styl glamour, bezpośrednio nawiązujący do estetyki popowych gwiazd z początku XXI wieku. Głównym elementem jej ekstrawaganckiej garderoby była obcisła, błyszcząca mini w intensywnie czerwonym kolorze. Zdobiona, lakierowana kreacja żony Krzysztofa Skiby wzbudziła w mediach społecznościowych niemałe zainteresowanie.

Drapieżne dodatki i mocny makijaż

Dopełnieniem całej stylizacji była oryginalna czapka z rzucającym się w oczy zwierzęcym motywem oraz bardzo subtelna, nieprzytłaczająca biżuteria. Z kolei makijaż idealnie wpisywał się w trendy sprzed lat, opierając się na wyraźnym konturowaniu, klasycznym smoky eye, grubej kresce i mocno wytuszowanych rzęsach. Twarz celebrytki została wykończona charakterystyczną dla tamtej dekady, połyskującą pomadką w naturalnym odcieniu nude.

Karolina Skiba Instagram @karoskiba materiał zewnętrzny

Zaskakująca zmiana wizerunku wzbudziła duże zainteresowanie, jednak sama zainteresowana szybko wytłumaczyła powody tak radykalnej metamorfozy. Jak podkreśliła celebrytka, ta krzykliwa metamorfoza powstała na potrzeby nadchodzącego projektu muzycznego. "Dzięki @renatakwiatek.studio za tę metamorfozę, poczułam się jak 15 lat temu. (Dodam, że tylko do potrzeb teledysku)" - napisała krótko Karolina Skiba pod opublikowanymi zdjęciami.

Gwiazdorska obsada w nowym teledysku

Więcej szczegółów na temat samej tajemniczej produkcji zdradził już wcześniej sam Krzysztof Skiba. Lider grupy Big Cyc poinformował fanów, że już wkrótce odbędzie się premiera klipu do utworu "Sopockie Noce", stworzonego w ramach duetu SKIBA & QUENTIN KOVALSKY. "Oprócz mnie i Quentina Kovalskiego wystąpią popularny wokalista Antek Smykiewicz, aktor scen warszawskich Maciej 'Gąsiu' Gośniowski, a w roli 'Marioli' z Grandu, moja żona Karolina Skiba" - wyjaśnił muzyk w mediach społecznościowych.

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