Znamy szczegóły Grand Festival Róbrege Róbczad 2025. Córki Roberta Brylewskiego ze specjalnym projektem
20 września w Klubie Palladium w Warszawie odbędzie się tegoroczna edycja Grand Festival Róbrege Róbczad, najstarszego festiwalu muzyki alternatywnej w stolicy. W programie znajdzie się m.in. specjalny projekt poświęcony twórczości Roberta Brylewskiego pod kierownictwem muzycznym jego córki Ewy Brylewskiej.
Grand Festival Róbrege (od 2023 r. pod szerszym hasłem Róbrege Róbczad) jest najstarszym festiwalem muzyki alternatywnej w stolicy. Róbrege, wraz z festiwalami w Jarocinie oraz Famą, odegrał kluczową rolę w rozwoju polskiej muzyki alternatywnej.
Od 2019 r. dedykowany jest zmarłemu Robertowi Maksymilianowi Brylewskiemu - współtwórcy i założycielowi Festiwalu (obok Sławomira Rogowskiego i nieżyjących już Pawła "Kelnera" Rozwadowskiego i Sławomira Gołaszewskiego), wielkiej postaci polskiej muzyki niezależnej.
Wokalista, gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel zespołów Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael oraz Armia zmarł 3 czerwca 2018 r. po kilkutygodniowej śpiączce w wieku 57 lat.
Z kolei 61-letni filozof i kompozytor nazywany "ojcem polskiego reggae" Sławomir Gołaszewski zmarł w nocy z 15 na 16 lipca 2015 r. Paweł "Kelner" Rozwadowski (m.in. Deuter, Izrael, tworzony z Brylewskim duet Max i Kelner oraz projekt Kabaret Starszych Punków) zmarł 11 października 2020 r w wieku 58 lat.
Grand Festival Róbrege Róbczad 2025 - znamy szczegółowy program
Tegoroczna odsłona odbędzie się 20 września w Klubie Palladium w Warszawie (start godz. 17:30). Bilety są dostępne w cenie 75 zł (przedsprzedaż) i 90 zł (w dniu imprezy).
Festiwal otworzą młode grupy Three Deaths (punk, Sopot/Berlin) i Metro (post punk, rock alternatywny, Warszawa). Zagraniczną gwiazdą będzie łączący elektronikę z dubem i reggae brytyjski Dreadzone, a rodzimą scenę reprezentuje Vavamuffin, działająca od 2003 r legenda polskiego reggae.
Specjalny projekt poświęcony twórczości Roberta Brylewskiego szykują jego córki - Ewa i Sara Brylewskie. Pod szyldem Gold Rock Band wystąpią: Ewa Brylewska (gitara, wokal), Sara Brylewska (wokal), Kuba Zwolan (gitara, wokal), Przemysław Bartoś (bas, wokal), Raymund Luka (klawisze), Cygi Kondratowicz (perkusja), Dominik Gałązka (saksofon) i Dawid Lipka (trąbka). Zaprezentują oni przekrój piosenek z zespołów tworzonych i współtworzonych przez patrona festiwalu.
Gościnnie razem z Gold Rock Band zaśpiewają: Tomasz Lipiński (Tilt, Brygada Kryzys), Darek Malejonek (Maleo Reggae Rockers, 2Tm2,3, Izrael, Armia, Kultura, Moskwa, Houk), Mirek Szatkowski (Deadlock, Kryzys) i Vienio (Molesta Ewenement).