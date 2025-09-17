Grand Festival Róbrege (od 2023 r. pod szerszym hasłem Róbrege Róbczad) jest najstarszym festiwalem muzyki alternatywnej w stolicy. Róbrege, wraz z festiwalami w Jarocinie oraz Famą, odegrał kluczową rolę w rozwoju polskiej muzyki alternatywnej.

Od 2019 r. dedykowany jest zmarłemu Robertowi Maksymilianowi Brylewskiemu - współtwórcy i założycielowi Festiwalu (obok Sławomira Rogowskiego i nieżyjących już Pawła "Kelnera" Rozwadowskiego i Sławomira Gołaszewskiego), wielkiej postaci polskiej muzyki niezależnej.

Wokalista, gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel zespołów Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael oraz Armia zmarł 3 czerwca 2018 r. po kilkutygodniowej śpiączce w wieku 57 lat.

Z kolei 61-letni filozof i kompozytor nazywany "ojcem polskiego reggae" Sławomir Gołaszewski zmarł w nocy z 15 na 16 lipca 2015 r. Paweł "Kelner" Rozwadowski (m.in. Deuter, Izrael, tworzony z Brylewskim duet Max i Kelner oraz projekt Kabaret Starszych Punków) zmarł 11 października 2020 r w wieku 58 lat.

Grand Festival Róbrege Róbczad 2025 - znamy szczegółowy program

Tegoroczna odsłona odbędzie się 20 września w Klubie Palladium w Warszawie (start godz. 17:30). Bilety są dostępne w cenie 75 zł (przedsprzedaż) i 90 zł (w dniu imprezy).

Festiwal otworzą młode grupy Three Deaths (punk, Sopot/Berlin) i Metro (post punk, rock alternatywny, Warszawa). Zagraniczną gwiazdą będzie łączący elektronikę z dubem i reggae brytyjski Dreadzone, a rodzimą scenę reprezentuje Vavamuffin, działająca od 2003 r legenda polskiego reggae.

Specjalny projekt poświęcony twórczości Roberta Brylewskiego szykują jego córki - Ewa i Sara Brylewskie. Pod szyldem Gold Rock Band wystąpią: Ewa Brylewska (gitara, wokal), Sara Brylewska (wokal), Kuba Zwolan (gitara, wokal), Przemysław Bartoś (bas, wokal), Raymund Luka (klawisze), Cygi Kondratowicz (perkusja), Dominik Gałązka (saksofon) i Dawid Lipka (trąbka). Zaprezentują oni przekrój piosenek z zespołów tworzonych i współtworzonych przez patrona festiwalu.

Gościnnie razem z Gold Rock Band zaśpiewają: Tomasz Lipiński (Tilt, Brygada Kryzys), Darek Malejonek (Maleo Reggae Rockers, 2Tm2,3, Izrael, Armia, Kultura, Moskwa, Houk), Mirek Szatkowski (Deadlock, Kryzys) i Vienio (Molesta Ewenement).

Lech Janerka: "Kiedyś myślałem, że mam wpływ na to, w jaki sposób ludzie myślą" Polsat News INTERIA