Zmarł George Kooymans - gitarzysta i współzałożyciel zespołu Golden Earring

George Kooymans od lat zmagał się z chorobą neuronu ruchowego ALS. Diagnoza, którą otrzymał w 2021 roku, zmusiła go do zakończenia kariery scenicznej i doprowadziła do rozwiązania zespołu. Dla jego kolegów z Golden Earring było jasne - bez Kooymansa dalsze granie nie miało sensu. Był nie tylko gitarzystą i wokalistą, ale przede wszystkim motorem twórczym, autorem większości największych hitów grupy, w tym "Radar Love", "Twilight Zone", "When the Lady Smiles" czy "Candy's Gone Bad".

W oficjalnym oświadczeniu rodzina muzyka napisała: "Żegnamy wspaniałego muzyka i kompozytora, którego twórczość wykraczała poza Golden Earring. George był kochającym mężem, ojcem, dziadkiem, a przede wszystkim - przyjacielem". Głos zabrał także perkusista zespołu Cesar Zuiderwijk, który przez pół wieku dzielił z Kooymansem scenę. "Chcemy teraz ciszy i wspomnień o tym, co zrobił. Grałem z nim przez 50 lat - to był najlepszy czas mojego życia" - powiedział dla "Algemeen Dagblad".

Golden Earring - od podwórka w Hadze po sceny świata

Zespół Golden Earring narodził się w 1961 roku w Hadze, gdzie nastoletni Kooymans i jego sąsiad Rinus Gerritsen postanowili założyć kapelę. Początkowo grali pod nazwą The Tornados, później jako The Golden Earrings, by ostatecznie skrócić nazwę do Golden Earring. W kolejnych latach do grupy dołączyli Barry Hay i Cesar Zuiderwijk, tworząc klasyczny skład, który przez dziesięciolecia nie ulegał zmianom.

Zespół zaczynał od rocka inspirowanego brytyjskim beatem, ale w latach 70. wypracował własne, cięższe brzmienie. Przełomem był singiel "Radar Love" z 1973 roku, który uczynił z nich międzynarodową sensację. Utwór znalazł się na listach przebojów w USA i Wielkiej Brytanii, a album "Moontan" osiągnął status złotej płyty w kilku krajach. W latach 80. grupa kontynuowała sukcesy dzięki takim utworom jak "Twilight Zone" - ich jedyny utwór, który znalazł się w Top 10 listy Billboard Hot 100 - oraz "When the Lady Smiles", który podbił kanadyjskie listy, choć kontrowersyjny teledysk został zakazany przez MTV w Stanach Zjednoczonych.

Golden Earring zyskał reputację jednego z najdłużej istniejących zespołów rockowych w Europie. Przez ponad 60 lat działalności wydał ponad 25 albumów studyjnych, niezliczoną liczbę singli i zagrał tysiące koncertów na całym świecie. Ich ostatni występ odbył się w 2019 roku w rotterdamskiej hali Ahoy, niedługo przed wycofaniem się Kooymansa z życia muzycznego.

Fenomen Golden Earring na skalę światową

Golden Earring wielokrotnie koncertował w Stanach Zjednoczonych, dzieląc scenę z takimi zespołami jak Led Zeppelin, Santana, Aerosmith, Rush czy The Who. W latach 90. zespół odniósł ogromny sukces w nowej formule - koncertów akustycznych. Album "The Naked Truth", nagrany w stylistyce unplugged, stał się najlepiej sprzedającym się wydawnictwem w historii grupy w Holandii. Kolejne części tego projektu - "Naked II" i "Naked III" - również zdobyły status platynowy.

George Kooymans nie ograniczał się wyłącznie do pracy z Golden Earring. Pisał utwory dla innych wykonawców, m.in. dla zespołu Earth and Fire i dziecięcej grupy Kinderen voor Kinderen. Wraz z wokalistą Barrym Hayem wspierał początkującą Anouk, współprodukując jej przełomowy debiutancki album "Together Alone". W ostatnich latach działał także w ramach supergrupy Vreemde Kostgangers z Henny'm Vrientenem i Boudewijnem de Grootem.

Po ogłoszeniu diagnozy ALS w 2021 roku stacje radiowe w całej Holandii zjednoczyły się, symbolicznie odtwarzając jednocześnie "Radar Love" jako hołd dla Kooymansa - artysty, którego twórczość zrosła się z tożsamością holenderskiego rocka.

George Kooymans - muzyk, który pisał historię

George Kooymans pozostanie w pamięci jako twórca nie tylko nieśmiertelnych riffów, ale również jako postać, która wpisała się w historię europejskiej muzyki rockowej. Jego wkład w rozwój Golden Earring i całą scenę rockową był nie do przecenienia. Dzięki swojej wrażliwości, muzykalności i wyjątkowej charyzmie przez dziesięciolecia inspirował kolejne pokolenia muzyków. Odszedł artysta wielkiego formatu - i człowiek, który nigdy nie przestał grać z serca.

