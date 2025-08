Zmarł frontman hardrockowego zespołu. Grał na jednej scenie z legendami muzyki

Zespół rozpadł się w 1992 roku, ale w archiwach pozostał nieopublikowany materiał. Część nagrań ukazała się dopiero w 1998 roku na dwóch płytach: XXX i The Joker. W 2000 roku formacja reaktywowała się, wydając koncertowy album Shut Up - We're Tryin' To Practice! - zapis występu z 1989 roku w Hollywood Palace.