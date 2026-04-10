Zespół Metro z poruszającym przekazem. "Niepamięć" to hymn pokolenia, które boi się jutra

Intensywne prace zespołu Metro nad nowym materiałem przyniosły efekt w postaci piosenki "Niepamięć" . Aleksander Zajdel , wokalista i autor tekstu, nie ukrywa, że utwór jest jego bezpośrednią reakcją na otaczający nas, niepewny świat. Jak sam przyznaje, jego pokolenie jest dręczone poczuciem tymczasowości, a wizja przyszłości wydaje się wręcz jałowa.

"Niepamięć' to moja reakcja na życie w cieniu konfliktu i konieczność stawania w obliczu wielkich zmian. Podskórnie czuję, że żyjemy w czasach przekwitania dawnego świata. Kruchy układ dotychczasowych zależności w kraju i na świecie może się w każdej chwili zapaść. Za granicą od 4 lat toczy się wojna, a ja nie mogę przestać myśleć, co się stanie, jeśli w końcu przyjdzie i do Polski" - opowiada lider zespołu Metro. To poczucie permanentnego zagrożenia stało się fundamentem nowego singla. Piosenka niesie w sobie jednak radę - by żyć tu i teraz, wykorzystując czas, który został nam dany we względnym spokoju.