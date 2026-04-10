Zespół Metro z poruszającym przekazem. "Niepamięć" to hymn pokolenia, które boi się jutra
Młody, gitarowy zespół Metro nie zwalnia tempa i po bardzo ciepło przyjętym singlu "TakTakTak" oraz nominacji do Bestsellerów Empiku w kategorii Odkrycie Roku, wraca z nowym materiałem. "Niepamięć" to do bólu szczery utwór opowiadający o lękach i niepewności dwudziestokilkulatków zderzających się z brutalną rzeczywistością.
Intensywne prace zespołu Metro nad nowym materiałem przyniosły efekt w postaci piosenki "Niepamięć". Aleksander Zajdel, wokalista i autor tekstu, nie ukrywa, że utwór jest jego bezpośrednią reakcją na otaczający nas, niepewny świat. Jak sam przyznaje, jego pokolenie jest dręczone poczuciem tymczasowości, a wizja przyszłości wydaje się wręcz jałowa.
"Niepamięć' to moja reakcja na życie w cieniu konfliktu i konieczność stawania w obliczu wielkich zmian. Podskórnie czuję, że żyjemy w czasach przekwitania dawnego świata. Kruchy układ dotychczasowych zależności w kraju i na świecie może się w każdej chwili zapaść. Za granicą od 4 lat toczy się wojna, a ja nie mogę przestać myśleć, co się stanie, jeśli w końcu przyjdzie i do Polski" - opowiada lider zespołu Metro. To poczucie permanentnego zagrożenia stało się fundamentem nowego singla. Piosenka niesie w sobie jednak radę - by żyć tu i teraz, wykorzystując czas, który został nam dany we względnym spokoju.
Trasa koncertowa i surowy teledysk
Przekaz "Niepamięci" został zobrazowany teledyskiem. Za reżyserię klipu odpowiada Bartosz Błędowski, który postanowił pokazać zespół podczas ich codzienności na trasie koncertowej.
Fani gitarowych brzmień mają już okazję sprawdzić, jak "Niepamięć" wypada na żywo. Zespół jest obecnie w trakcie ogólnopolskiej trasy "Nic nie płonie 2026". Ostatnie bilety na wiosenne koncerty wciąż są dostępne.
Trasa prezentuje się następująco:
- 17.04 | Gdańsk, Doki 4 (sold out)
- 18.04 | Chełmża, Klub Cuma
- 24.04 | NCPP, Opole
- 26.04 | Ostrowiec Świętokrzyski, Kameleon