Zespół Big Cyc w żałobie. "Z głębokim smutkiem informujemy"

Katarzyna Kołodziejczyk przez wiele lat pełniła funkcję tour managerki zespołu Big Cyc, dbając o profesjonalną organizację tras i pojedynczych występów. Stanowiła ogromne wsparcie dla muzyków na każdym etapie ich twórczej drogi, będąc nie tylko cenioną specjalistką, ale również bliską przyjaciółką ekipy. Jej zaangażowanie i codzienny wkład w funkcjonowanie formacji były nieocenione, co członkowie zespołu sami podkreślali.

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszej wieloletniej tour menagerki Kasi Kołodziejczyk (Niby Kasi). [...] Kochamy Cię Kasiu Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Spoczywaj w pokoju" - czytamy we wpisie opublikowanym na Instagramie zespołu.

Poruszające pożegnanie muzyków

Lider grupy, Krzysztof Skiba, wraz z resztą zespołu opublikował w sieci zdjęcie zmarłej, nie kryjąc przy tym ogromnego żalu po stracie. Muzycy przekazali oficjalne kondolencje rodzinie oraz bliskim i podsumowali wspólną pracę z menedżerką.

"Przez lata z ogromnym zaangażowaniem wspierała zespół, będąc nie tylko profesjonalistką, ale także przyjacielem i ważną częścią naszej muzycznej rodziny. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci" - przekazali muzycy.

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Tragiczna informacja natychmiast wywołała także lawinę reakcji ze strony sympatyków grupy. Pod pożegnalnym postem pojawiły się setki komentarzy, w których internauci doceniali ogromną pracę menedżerki i jej oddanie dla zespołu.