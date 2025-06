Zenek przerabia wielki przebój Kultu. Jak brzmi "Baranek"?

Jesienią pojawi się dwupłytowe wydawnictwo "Jeszcze raz to samo", które sygnuje Zenek Grabowski, jeszcze do niedawna występujący jako Zenek Kupatasa. Do sieci trafił pierwszy singel zapowiadający ten album, czyli zaskakująca przeróbka przeboju "Baranek" grupy Kult.