Zenek Grabowski już tak nie wygląda. Szokująca metamorfoza

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W dniu startu wspólnej trasy z folkmetalową grupą Cronica Zenek Grabowski zaprezentował nowy singel "Rzeka". W teledysku do utworu z nadchodzącej płyty "44" możemy zobaczyć nowy, zaskakujący wizerunek muzyka. "To nie może być prawda, co moje oczy widzą" - piszą fani w komentarzach.

Zenek Grabowski z długimi włosami gra na gitarze elektrycznej, obok mikrofon na statywie podczas koncertu.
Zenek Grabowski już tak nie wyglądaRobert WilkINTERIA.PL

Płyta "44" - 13. solowa w dorobku Zenka Grabowskiego - pojawi się 13 lutego 2027 r. Po singlu "Niebieska iskra" nagranym z zespołem Cronica przyszedł czas na utwór "Rzeka".

Teledysk do tego nagrania trafił do sieci w dniu startu trasy koncertowej ze wspomnianą folkmetalową grupą Cronica.

"Uroczyście ogłaszam październik. (...) Do zobaczenia dziś w Gdańsku, jutro w Warszawie, pojutrze w Łodzi" - zaprasza Zenek na pierwsze występy.

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Zenek Grabowski i nowy wizerunek w teledysku "Rzeka"

Uwagę fanów od razu zwrócił nowy wizerunek Zenka, który w klipie "Rzeka" pojawił się z głową ogoloną na łyso.

"O nieee. To nie może być prawda, co moje oczy widzą. To za dużo. Najpierw nazwisko, bebzun coraz mniejszy i teraz to. Robisz się taki poukładany", "Kolejny zdrajca metalu?", "Mam nadzieję, że fryzura to ejaj", "Łysego Zenka nie było w moim bingo na ten rok", "A gdzie połowa Zenka znikła?" - czytamy w komentarzach.

Były frontman grupy Kabanos do końca listopada zagra w sumie aż 21 koncertów. W wybranych miastach skład wieczoru uzupełnią zaproszone zespoły. Na trasie pojawią się Punched Orange, Demeted, Miyasis, Insekt, Chałtcore, Sick Saints, AntyRefleks, Tomigan i Blackend.

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