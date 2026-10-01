Płyta "44" - 13. solowa w dorobku Zenka Grabowskiego - pojawi się 13 lutego 2027 r. Po singlu "Niebieska iskra" nagranym z zespołem Cronica przyszedł czas na utwór "Rzeka".

Teledysk do tego nagrania trafił do sieci w dniu startu trasy koncertowej ze wspomnianą folkmetalową grupą Cronica.

"Uroczyście ogłaszam październik. (...) Do zobaczenia dziś w Gdańsku, jutro w Warszawie, pojutrze w Łodzi" - zaprasza Zenek na pierwsze występy.

Zenek Grabowski i nowy wizerunek w teledysku "Rzeka"

Uwagę fanów od razu zwrócił nowy wizerunek Zenka, który w klipie "Rzeka" pojawił się z głową ogoloną na łyso.

"O nieee. To nie może być prawda, co moje oczy widzą. To za dużo. Najpierw nazwisko, bebzun coraz mniejszy i teraz to. Robisz się taki poukładany", "Kolejny zdrajca metalu?", "Mam nadzieję, że fryzura to ejaj", "Łysego Zenka nie było w moim bingo na ten rok", "A gdzie połowa Zenka znikła?" - czytamy w komentarzach.

Były frontman grupy Kabanos do końca listopada zagra w sumie aż 21 koncertów. W wybranych miastach skład wieczoru uzupełnią zaproszone zespoły. Na trasie pojawią się Punched Orange, Demeted, Miyasis, Insekt, Chałtcore, Sick Saints, AntyRefleks, Tomigan i Blackend.