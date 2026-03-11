Maciej Maleńczuk był niedawno gościem w podcaście "Bliskoznaczni", prowadzonym przez Katarzynę Nosowską i jej syna Mikołaja Krajewskiego. Szczera rozmowa artystów w pewnym momencie zeszła na temat legendarnej wokalistki Maanamu, Kory, oraz jej działalności w polskim ruchu hipisowskim lat 60. To właśnie z tamtym okresem wiąże się postać Ryszarda Terleckiego - ówczesnego partnera piosenkarki, a dziś wpływowego polityka Prawa i Sprawiedliwości.

"Mityczna postać" rzucająca czapkami milicjantów

Zapytany przez Nosowską o to, czy w tamtych czasach kojarzył artystkę z jej hipisowskiej działalności, lider Pudelsów odpowiedział niezwykle entuzjastycznie: "Ona była absolutną gwiazdą i też mityczną postacią, tak samo, jak Terlecki".

Dopytywany o młodego Terleckiego z czasów krakowskiego ruchu kontrkulturowego, muzyk przyznał, że osobiście go nie poznał, ale znał go z lokalnych opowieści i anegdot: "Ciągle tylko o nim słyszałem: że tu czapkę milicjantowi zrzucił, a tu znowu coś wywinął. Robił różne numery. (...) To był normalny hip" - wspominał.

Hipisi, którzy poszli w stronę PiS-u

Katarzyna Nosowska nie kryła zdziwienia ogromną transformacją, jaką przeszedł Ryszard Terlecki - od zbuntowanego, długowłosego hipisa rzucającego wyzwanie systemowi, do czołowego polityka konserwatywnej partii. Maciej Maleńczuk postanowił jednak bardzo dosadnie i gorzko podsumować to zjawisko, wskazując, że przypadek posła nie jest wcale odosobniony.

"Niejeden z tych hipów, co ich wtedy poznałem, długowłosych pacyfistów, później poszedł w stronę PiS-u. Z wiekiem zdewocieli..." - stwierdził krótko muzyk.

Zupełnie inaczej potoczyły się losy Kory. Jak zauważyła Nosowska, artystka nigdy nie poszła w ślady swojego byłego partnera i do końca życia pozostała wierna swoim ideałom. Zgadzał się z tym również Maleńczuk: "Kora nie zdewociała, chociaż Matki Boskie malowała. To była ateistka z krwi i kości" - podsumował artysta, przypominając, że piosenkarka miała za sobą niezwykle trudne dzieciństwo spędzone w domu dziecka, podczas gdy Terlecki wywodził się z "dobrego" domu.

Związek Kory i Terleckiego - szczegóły

Kora i Terlecki poznali się w 1968 roku w barwnym, krakowskim środowisku hipisowskim. Ona miała zaledwie 17 lat, a on był 19-letnim studentem historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doskonale znanym w kontrkulturowym światku. Zaiskrzyło między nimi błyskawicznie.

Z biegiem czasu romantyczna sielanka zaczęła zamieniać się w koszmar. Jak ujawniła Katarzyna Kubisiowska w biografii "Się żyje", choć Terlecki był pierwszą wielką miłością piosenkarki, ich relacja stawała się coraz bardziej toksyczna. Kora czuła się silnie zdominowana psychicznie i manipulowana, wprost określając ich układ jako "sadystyczny związek".

Sam Ryszard Terlecki po latach odnosił się do tych oskarżeń z dużym dystansem. W książce autorstwa Beaty Biały polityk stwierdził lakonicznie: "Opowiadała, że bardzo zdominowałem ją psychicznie, że to był sadystyczny związek. Nigdy nie miałem takiego wrażenia". Piosenkarka z każdym kolejnym miesiącem czuła się jednak coraz bardziej dręczona zachowaniem swojego partnera .

Gdy narastające napięcie i poczucie uwięzienia stały się nie do zniesienia, Kora postanowiła zakończyć tę relację w sposób bezwzględny. Artystka posunęła się do drastycznego kroku, by upewnić się, że nie będzie już powrotu do przeszłości.

"Zbuntowałam się przeciwko temu i znalazłam sposób, żeby się z tego wyzwolić. (...) Po prostu zdradziłam go na jego oczach. Od razu poczułam się całkowicie wyzwolona" - podsumowała gorzko kulisy rozpadu ich związku w swojej książce "Podwójna linia życia". Ich drogi na zawsze się rozeszły - ona została ikoną muzyki rockowej, on czołowym politykiem konserwatywnej partii.

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. „To jest odważny ruch” INTERIA.PL INTERIA.PL