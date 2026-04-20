"Umarł człowiek, który zostawił swoich ludzi. Sytuacja jest bardzo smutna... Martyna Nancy Załoga artystka z krwi i kości zostawiła na tym świecie dużo dobrej muzyki i bliskich, którzy teraz potrzebują naszej pomocy. Zbieramy na pomoc psychologiczną rodziny Martyny i jej godne pożegnanie" - czytamy w opisie internetowej zbiórki, która została założona po niespodziewanej śmierci 41-letniej basistki.

Obecnie zebrano ponad 19 tys. zł z założonych 30 tys. Akcję w mediach społecznościowych nagłaśniają m.in. jej muzyczni przyjaciele. Na razie nie podano szczegółów ostatniego pożegnania zmarłej.

Kim była Martyna "Nancy" Załoga?

41-letnia Martyna "Nancy" Załoga znana była z występów w takich zespołach jak 52UM, Kryzys (od 2008 r.), Junkie Train, Nowy Świat, Nancy Regan czy HyperHemon. Grała na basie, gitarze, śpiewała, komponowała i pisała teksty. Jej pseudonim pochodził od Nancy Spungen, słynnej dziewczyny Sida Viciousa, basisty Sex Pistols.

"Miałam blond natapirowane włosy mocno tlenione, wiadomo, samo tak przyszło, tak na mnie mówili i zostało. Z początku trochę mi to uwierało, ostatecznie jednak machnęłam ręką i przylgnęło" - opowiadała w Radiu Kampus.

W zespołach 52UM i Kryzys jej drogi skrzyżowały się ze zmarłym w czerwcu 2018 r. gitarzystą Robertem Brylewskim, ikoną polskiej alternatywy znanym również z Brygady Kryzys, Izraela i Armii.

Z kolei do swojego projektu HyperHemon zaprosił ją Darek "Maleo" Malejonek, znany z grup Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 2Tm2,3 i Arka Noego, założyciel i lider Maleo Reggae Rockers. Po śmierci "Nancy" Maleo opublikował kilka nagrań z niewydanej ostatecznie płyty HyperHemon.

