Zbigniew Hołdys: Zaczęło się

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Zbigniew Hołdys na Facebooku zapowiedział, że wchodzi do studia, by zarejestrować nowe piosenki. "Zaczęło się" - tak opisał nagranie pierwszy lider grupy Perfect.

Zbigniew Hołdys w czarnym stroju, z brodą, okularami i kapeluszem z czerwoną wstążką na tle kolorowej ściany.
Zbigniew Hołdys zapowiedział wejście do studiaForumGwiazdAgencja FORUM

"Serce mi wali. Przyjechałem do studia. Po raz pierwszy od dawna będę coś nowego nagrywał. Ciekaw jestem co z tego wyjdzie, są emocje, których nie miałem od kilkudziesięciu lat. Nagram najpierw pewnie ballady, potem coś ostrzejszego" - zapowiedział Zbigniew Hołdys, który w ostatnich latach dał się poznać głównie jako komentator i aktywista.

"Dokonam wyboru z listy 45 czy 50 piosenek. Kilka, kilkanaście zostanie zarejestrowanych. Trzymajcie za mnie kciuki" - dodał 74-letni muzyk, który pracuje z cenionym realizatorem Piotrem "Dzikim" Chancewiczem.

Nagranie z Facebooka zebrało w szybkim tempie ponad 100 komentarzy z wyrazami wsparcia od fanów.

Dodajmy, że Zbigniew Hołdys po dłuższej przerwie od muzyki w ostatnich latach coraz częściej pojawia się na scenie. Od 2024 r. współtworzy projekt muzyczny o nazwie Hołdys Waglewski Karimski Orchestra. Razem z Wojciechem Waglewskim z Voo Voo przypominali m.in. materiał z płyt "I Ching" (1984) nagranej z udziałem wielu gwiazd ówczesnego rocka i "Świnie" projektu Morawski Waglewski Nowicki Hołdys z 1985 r. Za nowe aranżacje odpowiadał Karim Martusewicz, basista Voo Voo.

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Kim jest Zbigniew Hołdys?

Gitarzysta i kompozytor na muzycznej scenie pojawił się jako nastolatek, grając w zespołach Kwiaty Warszawy i RH-. Wkrótce dołączył do grupy Maryli Rodowicz. W kolejnych latach rozwijał własny projekt Dzikie Dziecko, pracował też dla Anny Jantar i grup Andrzej i Eliza oraz Dwa plus Jeden.

Był pierwszym liderem grupy Perfect (lata 1977-1991) i głównym kompozytorem jej największych przebojów, takich jak m.in. "Autobiografia", "Chcemy być sobą", "Nie płacz Ewka" i "Ale wkoło jest wesoło".

W 2000 r. wypuścił swój jedyny jak do tej pory solowy album - "Hołdys.com". W jego nagraniu uczestniczyli m.in. Artur Gadowski (wokalista grupy Ira), Jacek Chrzanowski (basista Hey i Dezertera), basista Wojciech Pilichowski i nieżyjący już perkusiści Grzegorz Grzyb i Wojciech Morawski.

Zbigniew Hołdys w grudniu 2010 roku zapowiedział swój powrót na scenę, lecz (głównie ze względów zdrowotnych) ograniczył się do kilku koncertów z nowym składem Hołdys Kosmos. Wypuścił wówczas pierwszy premierowy utwór od ośmiu lat - "Kuba". To nagranie zarejestrowane z muzykami grupy T.Love na powrotny koncert. Utwór "Kuba" poświęcony jest przyjacielowi muzyka z lat szkolnych, Kubie Wajnbergowi, który został zmuszony do wyjazdu z Polski w ramach kampanii antysemickiej po marcu 1968 r.

Zbigniew Hołdys o "I Ching": "Powstała rzecz iście ponadczasowa" [WYWIAD]INTERIA.PL
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