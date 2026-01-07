Zbigniew Hołdys pokazał najnowsze zdjęcie Wojciecha Morawskiego. Apel o wsparcie dla schorowanego muzyka

Wojciech Morawski od dłuższego czasu znajduje się pod opieką Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga ludziom ze środowiska muzycznego w potrzebie. Organizacja na swoje cele zbiera m.in. pieniądze z 1,5 proc. PIT, a także dzięki różnym zbiórkom na rzecz podopiecznych.

Cały czas trwa zbiórka na dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji i poprawę warunków bytowych legendarnego perkusisty.

Zbigniew Hołdys pokazał najnowsze zdjęcie Wojciecha Morawskiego

"Wojciech Morawski i djembe w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Wspaniały perkusista (ex Breakout, Klan, Perfect), mistyk, filozof, przyjaciel" - napisał Zbigniew Hołdys na Facebooku, prezentując najnowsze zdjęcie słynnego muzyka.

W ramach akcji wsparcia pod koniec 2025 r. na aukcję wystawiono ostatni werbel Wojciecha Morawskiego z podpisami jego przyjaciół. Dzięki temu zebrano kwotę zapewniającą spotkania rehabilitacyjne przez kolejne cztery miesiące.

Schorowanego muzyka (ma m.in. problemy z mówieniem) regularnie odwiedzają przyjaciele.

Kim jest Wojciech Morawski?

Wojciech Morawski zaliczany był do ścisłej czołówki polskiego rocka. Perkusista występował w takich zespołach, jak m.in. Grupa X, Klan (dołączył już po nagraniu słynnej płyty "Mrowisko" z 1970 r.), Breakout, Porter Band, Voo Voo, Jan Bo czy Orkiestra Na Zdrowie.

W 1977 r. Morawski był jednym z założycieli grupy Perfect , którą początkowo współtworzył z innym byłym muzykiem Breakoutu - basistą Zdzisławem Zawadzkim. Pod koniec lat 70. perkusista opuścił ten zespół, by przejść do Porter Bandu.

W połowie lat 80. wszedł w skład rockowej supergrupy Morawski Waglewski Nowicki Hołdys , którą razem z nim tworzyli znani z Perfectu Zbigniew Hołdys (gitara, wokal) i Andrzej Nowicki (bas) oraz Wojciech Waglewski , późniejszy lider Voo Voo . Wcześniej ci muzycy, a także inni z czołówki polskiego rocka, wzięli udział w słynnej sesji nagraniowej płyty "I Ching" (1984).

W 2024 r. z Wojciechem Morawskim spotkał się Krzysztof Skiba z grupy Big Cyc. Z jego wpisu mogliśmy się dowiedzieć, że nazywany "legendą perkusji" muzyk traci pamięć i nie ma szans, żeby jeszcze kiedykolwiek zagrał na tym instrumencie.

