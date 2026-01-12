Zbigniew Hołdys pogrążony w żałobie. "Dziś nie będzie ględzenia"

"Moi Drodzy, dzisiaj nie będzie ględzenia. Mama Gusi odeszła" - napisał na Facebooku Zbigniew Hołdys późnym wieczorem w niedzielę.

Gusią pierwszy lider Perfectu nazywa swoją żonę Bogumiłę Hołdys, z którą są małżeństwem od maja 1987 r. Muzyk wielokrotnie podkreślał, że ten ślub był jego najlepszą życiową decyzją.

Hołdys z Gusią mają wspólnego syna Tytusa Hołdysa (znawca kina, dziennikarz filmowy). Małżeństwo razem wychowywało również Dawida, syna Bogumiły z poprzedniego związku.

Kim jest Zbigniew Hołdys?

Gitarzysta i kompozytor na muzycznej scenie pojawił się jako nastolatek, grając w zespołach Kwiaty Warszawy i RH-. Wkrótce dołączył do grupy Maryli Rodowicz. W kolejnych latach rozwijał własny projekt Dzikie Dziecko, pracował też dla Anny Jantar i grup Andrzej i Eliza oraz Dwa plus Jeden.

Był pierwszym liderem grupy Perfect (lata 1977-1991) i głównym kompozytorem jej największych przebojów, takich jak m.in. "Autobiografia", "Chcemy być sobą", "Nie płacz Ewka" i "Ale wkoło jest wesoło".

Muzyk w grudniu 2010 roku zapowiedział swój powrót na scenę, lecz (głównie ze względów zdrowotnych) ograniczył się do kilku koncertów z nowym składem Hołdys Kosmos. Wypuścił wówczas pierwszy premierowy utwór od ośmiu lat - "Kuba". To nagranie zarejestrowane z muzykami grupy T.Love na powrotny koncert. Utwór "Kuba" poświęcony jest przyjacielowi muzyka z lat szkolnych, Kubie Wajnbergowi, który został zmuszony do wyjazdu z Polski w ramach kampanii antysemickiej po marcu 1968 r.

W 2025 r. muzyk występował na koncertach pod szyldem Hołdys/Waglewski/Karimski Orchestra. Zbigniew Hołdys razem z Wojciechem Waglewskim z Voo Voo przypominali m.in. materiał z płyt "I Ching" (1984) nagranej z udziałem wielu gwiazd ówczesnego rocka i "Świnie" projektu Morawski Waglewski Nowicki Hołdys z 1985 r. Za nowe aranżacje odpowiadał Karim Martusewicz, basista Voo Voo.

