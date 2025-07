Zbigniew Hołdys komentuje swoje problemy zdrowotne. "Życie jest pełne niespodzianek"

"Niestety, w szpitalu zostanę kilka dni dłużej. Lekarze próbują ustalić, co ze mną jest. Życie jest pełne niespodzianek".

Choć nie zdradził, co dokładnie skłoniło go do hospitalizacji, przypomniał o wcześniejszych problemach zdrowotnych - m.in. półpaścu, który osłabił jego organizm na początku roku. Obecnie pozostaje pod obserwacją specjalistów.