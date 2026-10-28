"Zamknijcie oczy i posłuchajcie". Nagranie rockowego klasyka podbija sieć

Ohana Festival to impreza, której od 2016 r. przewodzi Eddie Vedder, zapraszając do Kalifornii swoich muzycznych przyjaciół, a przy okazji zwracając uwagę na kwestie związane m.in. z ochroną środowiska i stanem oceanów.

Wśród 35 wykonawców jubileuszowej, 10. edycji znaleźli się m.in. Pearl Jam, Eddie Vedder & Friends, Maná, Billy Idol, Fontaines D.C., Pixies, Alabama Shakes, Jon Batiste i Rilo Kiley.

Stephen Wilson Jr. i Eddie Vedder podbijają internet. "Coś absolutnie niezapomnianego"

Na scenie wystąpił również amerykański wokalista i muzyk Stephen Wilson Jr., związany przede wszystkim ze sceną country i rocka. Podczas występu dołączył do niego wspomniany Eddie Vedder, a razem w duecie wykonali utwór "Hunger Strike" z repertuaru Temple Of The Dog.

Teraz oficjalne koncertowe nagranie z tego występu trafiło do sieci i błyskawicznie podbiło serca internautów. Komentujący szczególnie zwrócili uwagę na Stephena Wilsona Jr., który odpowiadał za partie w oryginale wykonywane przez Chrisa Cornella, zmarłego w 2017 r. wokalisty Soundgarden.

"Stephen to jeden z najwybitniejszych nowych artystów, jacy pojawili się od lat - to prawdziwa bestia, jest niesamowity i zawsze sprawia, że chce się więcej", "Byłem na setkach koncertów i mogę bez wahania powiedzieć, że to był absolutnie najlepszy moment, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem podczas występu na żywo. Coś niezapomnianego", "Nie wyobrażam sobie nikogo lepszego do wspólnego wykonania 'Hunger Strike' z Eddiem Vedderem niż Wilson. To było doprawdy niesamowite. Mam nadzieję, że doczekamy się kolejnych wspólnych projektów tej dwójki", "Dreszcze i łzy", "Zamknij oczy. Posłuchaj. Wtedy zrozumiesz, jak dobre to jest" - czytamy w setkach wpisów.

Temple Of The Dog - grunge'owa supergrupa

Efemeryczną supergrupę tworzyli znani z Soundgarden wokalista Chris Cornell i perkusista Matt Cameron (później przez lata grał także w Pearl Jam) oraz muzycy Pearl Jam: Jeff Ament (bas) oraz gitarzyści Stone Gossard i Mike McCready.

Nagrany przez nich imienny album "Temple Of The Dog" (1991) zaliczany jest do najlepszych dokonań nurtu grunge. Płyta szeroką popularność zdobyła dopiero rok po premierze na fali sukcesów Pearl Jam i Soundgarden.

Na płycie znalazły się m.in. utwory napisane przez Cornella w hołdzie dla zmarłego w marcu 1990 r. przyjaciela, wokalisty Andrew Wooda z grupy Mother Love Bone, w składzie której występowali m.in. Gossard i Ament.

W "Hunger Strike" wokalne siły połączyli Chris Cornell i Eddie Vedder. Był to zarazem pierwszy utwór nagrany przez frontmana Pearl Jam. W późniejszych latach sporadycznie zdarzało się, że razem wykonywali ten singel na żywo.