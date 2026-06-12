Za nami dwa pierwsze dni czeskiego Rock For People 2026. Co roku tłumy Polaków zjeżdżają na ten festiwal! [ZDJĘCIA]
Rock for People to czeski festiwal odbywający się niedaleko granicy z naszym krajem. Co roku tłumy Polaków zjeżdżają więc do Hradcu Králové, aby zobaczyć występy największych gwiazd muzyki rockowej i alternatywnej. Za nami dwa pierwsze dni tegorocznej edycji, podczas których wystąpili m.in. Electric Callboy, The Pretty Reckless, All Time Low czy Breaking Benjamin. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia!
Rock for People to jeden z największych i najważniejszych festiwali z muzyką rockową oraz alternatywną w Europie. Historia imprezy sięga 1995 r. - to wtedy miała miejsce pamiętna, pierwsza edycja. Festiwal był wówczas kameralnym, jednodniowym wydarzeniem, na którym zagrało 18 zespołów, a publiczność liczyła około 1100 osób. Dziś Rock for People urósł do rangi festiwalu przyciągającego około 50 tys. uczestników w każdy z czterech dni oraz największe światowe gwiazdy rocka, metalu czy muzyki alternatywnej.
Pierwszych 12 edycji organizowanych było w miejscowości Český Brod, niedaleko Pragi. Dopiero w 2007 r. festiwal został przeniesiony na teren dawnego lotniska w Hradec Králové, gdzie odbywa się do dziś.
Za nami pierwsze dwa dni czeskiego festiwalu Rock for People 2026!
Tegoroczny Rock for People odbywa się między 10 a 14 czerwca. Za nami dwa pierwsze dni rockowej imprezy w Parku 360. Bliskość Czech sprawia, że na festiwal tradycyjnie tłumnie ruszyli także Polacy, dla których często jest to atrakcyjna alternatywa dla takich wydarzeń jak Open'er Festival w Gdyni czy stosunkowo świeży Bittersweet Festival w Poznaniu.
W tym roku organizatorzy czeskiej imprezy przygotowali wyjątkowo mocny program, a pierwsze dwa dni upłynęły pod znakiem koncertów największych gwiazd rocka i alternatywy. W środę publiczność bawiła się m.in. do hitów Gorillaz, Megadeth i Electric Callboy, natomiast czwartek należał do Limp Bizkit, Papa Roach, BABYMETAL, All Time Low oraz Breaking Benjamin.
Zobaczcie galerie zdjęć z dwóch pierwszych dni Rock for People 2026!