Album "Requiem For A Village" pojawi się 6 listopada. Całość zapowiada tytułowy singel, w którym Stevena Wilsona (wokal, gitary, synthy) wsparli muzycy jego zespołu: Randy McStine (gitary, chórki) i Russell Holzman (perkusja).

Do narracji napisanej przez Andy'ego Partridge'a (XTC) głosu użyczył aktor David Tennant (m.in. "Doctor Who", "W 80 dni dookoła świata", "Broadchurch").

Steven Wilson zaprasza do zagubionej wioski. "Z poczuciem niewinności"

"Chciałem powrócić do muzyki, w której słychać metaforyczne odciski palców. Podwójnie skupiając się na ludzkich gestach i niedoskonałościach w muzyce, na rzeczach, których nie da się stworzyć za pomocą oprogramowania. Na przykład używając wyłącznie analogowych syntezatorów z całą ich nieprzewidywalnością lub nie mając idealnie nastrojonych instrumentów" - opowiada Steven Wilson.

"Ale to również doprowadziło mnie do sięgnięcia po skrzypce, obój, czy grania dłońmi na perkusji - czyli po rzeczy, na których tak naprawdę nie umiem grać, ale wydobywania z nich czegoś, co inspirowało mnie w sposób, którego się nie spodziewałem. Podchodziłem do muzyki z poczuciem niewinności i obserwowałem, dokąd mnie zaprowadzi. A zaprowadziła mnie do wioski" - tłumaczy lider grupy Porcupine Tree, znany również z wielu innych projektów (m.in. Blackfield, Storm Corrosion, No-Man).

Jak czytamy w zapowiedzi dziewiątej solowej płyty, "Requiem For A Village" zawęża swój punkt widzenia do maleńkiego, nieznanego zakątka gdzieś poza mapą na Wyspach Brytyjskich, do krainy całkowicie oderwanej od nowoczesności.

Z okazji nowego albumu powstała nowa platforma internetowa zaprojektowana tak, aby wyglądała jak tradycyjna strona internetowa rady parafialnej dla fikcyjnej wioski, wraz z odniesieniami do piosenek, tekstów i easter eggami.

58-letni Steven Wilson nazywany jest "artystą, który odnosi największe sukcesy spośród wszystkich brytyjskich muzyków, o których nigdy nie słyszeliście" ("Daily Telegraph"), "królem prog rocka" ("Guardian") czy "niezależną gwiazdą pop" ("Uncut"). Na koncie ma liczne nagrody, sześć nominacji do Grammy, a swoim nazwiskiem podpisał ponad 50 płyt; jest też cenionym autorem remiksów klasycznych albumów (m.in. King Crimson, Jethro Tull, Yes, Marillion, Rush, Black Sabbath, Kiss, Anathema).