Micka Jaggera nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Razem z The Rolling Stones wylansował hity takie jak "Paint It Black", "Brown Sugar" czy "Sympathy For The Devil". Zespół uznawany jest za prekursorów hard rocka, szacuje się, że sprzedali ponad 250 milionów egzemplarzy swoich płyt, otrzymali liczne nagrody (w tym cztery Grammy i statuetkę za całokształt kariery), a w 1989 roku wprowadzeni zostali do Rock and Roll Hall of Fame. Muzycy mimo ponad sześciu dekad na scenie wciąż koncertują, a niedawno zaczęły pojawiać się także pierwsze plotki o kolejnym albumie studyjnym.

Mick Jagger mimo 82 lat na karku zdaje się być w świetnej formie, o czym świadczy również jego życie miłosne. W 2014 roku muzyk poznał się z tancerką baletową Melanie Hamrick. Do ich pierwszego spotkania doszło przy okazji koncertu The Rolling Stones w Japonii. Dwa lata później para powitała na świecie syna, Deveraux.

Różnica wieku Micka Jaggera i Melanie Hamrick

Informacja o kwitnącej miłości gwiazdora i tancerki wywołała w mediach niemałe poruszenie. Mick Jagger jest bowiem starszy od Hamrick o 44 lata! Ogromna różnica wieku zdaje się im jednak nie przeszkadzać w tworzeniu zdrowej i wieloletniej relacji. Warto jednak zaznaczyć, że Hamrick młodsza jest od trójki dzieci Jaggera.

Para pojawiła się niedawno na gali New York City Ballet 2025, gdzie pozowali na czerwonym dywanie w szykownych kreacjach. Lider The Rolling Stones postawił na dopasowany garnitur i czarną koszulę w kwiecisty wzór. Jego partnerka zaprezentowała się z kolei w długiej czerwonej satynowej sukni, którą podkreślała czerwona szminka.

Mick Jagger i Melanie Hamrick na gali New York City Ballet 2025 Stephanie Augello Variety

Choć razem są już od 11 lat i doczekali się potomka, ich związek nie został nigdy sformalizowany. W mediach znaleźć możemy jednak plotki sugerujące, że gwiazdor oświadczył się swojej wybrance. Niemniej jednak ślub nie jest dla nich pierwszorzędną kwestią, co zresztą potwierdziła Melanie w rozmowie z "Paris Match": "Może pewnego dnia się pobierzemy, a może nie. Jesteśmy tak szczęśliwi w naszym obecnym życiu, że za bardzo bałabym się cokolwiek zmieniać".

Krystian Ochman zachwyca w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! W kogo wcielił się tym razem? Polsat Polsat