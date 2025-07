Yungblud zmuszony do odwołania koncertu. "Nigdy nie chcę nikogo z was zawieść"

"Przepraszam, ale nigdy nie chcę nikogo z was zawieść na tych kameralnych koncertach, tak bardzo mnie to obchodzi. Bycie blisko Was wszystkich znaczy dla mnie tak wiele. Będę musiał przełożyć koncert na późniejszy termin, ale będę w Liverpoolu w piątek. Więcej informacji podam w najbliższych dniach. Kocham Was wszystkich" - napisał.