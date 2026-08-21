Dominic Harrison, występujący pod pseudonimem Yungblud, to brytyjski wokalista i jedna z najbardziej wyrazistych postaci młodej sceny rockowej. Zdobył popularność dzięki utworom takim jak "parents", "I Think I'm OKAY" z Machine Gun Kellym i Travisem Barkerem czy "Loner". Jego albumy "21st Century Liability", "Weird!" oraz "Yungblud" dotarły na szczyt brytyjskiej listy sprzedażowej i podbiły serca słuchaczy z całej Europy.

W ostatnich latach Yungblud może pochwalić się coraz większym uznaniem nie tylko fanów, ale i branży muzycznej. Zdobył m.in. nagrodę Grammy za wykonanie "Changes" podczas koncertu "Back to the Beginning" Black Sabbath i Ozzy'ego Osbourne'a, a jego najnowszy krążek "Idols" został również nominowany do prestiżowych statuetek.

Yungblud wystąpił na festiwalu ze złamaną nogą. Wózek inwalidzki nie powstrzymał go przed surfowaniem po publiczności!

Ostatnio Yungblud był jedną z gwiazd portugalskiego festiwalu Vilar de Mouros, gdzie zdecydował się wystąpić pomimo niedawnego wypadku motocyklowego. Obecnie muzyk przechodzi rekonwalescencję i porusza się w gipsie na nodze. Nie powstrzymuje go to jednak przed szalonymi, scenicznymi pomysłami.

Sieć obiegły nagrania, na których uwieczniono, jak podczas festiwalu w Portugalii Yungblud wykrzykuje, że przez złamaną nogę miał dwie opcje - albo odwołać występ, albo oddać się rockandrollowi wraz z publicznością. Następnie, śpiewając piosenkę "Fleabag", rzuca się w tłum, jadąc jednocześnie na wózku inwalidzkim. Na filmikach widać, jak z łatwością uniesiony zostaje przez ręce ludzi i surfuje nad ich głowami.

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"Co za legenda!", "Większość osób odwołałaby pozostałe koncerty. Imponuje mi, tworzy coś świetnego z kiepskich sytuacji - dla swoich fanów", "Rock and roll najwyższych lotów", "Ikoniczne!", "Definicja legendy", "Ten chłopak jest absolutnie szalony. Kocham to", "Co za poświęcenie", "Uznanie dla ludzi, którzy utrzymali ten wózek", "Jego lekarz patrzący na to musi być załamany", "Jako użytkowniczka wózka inwalidzkiego byłabym zbyt przerażona... Ale on wygląda na twardziela", "Nic go nie powstrzyma, wow" - można przeczytać w komentarzach pod nagraniami krążącymi po mediach społecznościowych.

Yungblud złamał nogę w wypadku motocyklowym. Obiecał fanom, że nie odwoła nadchodzących koncertów

Yungblud podjął się ryzykownego surfowania po publiczności zaledwie kilka tygodni po tym, jak złamał nogę. Do wypadku gwiazdora doszło na zlocie motocyklowym w Sturgis, który odbywał się 9 sierpnia. Po zdarzeniu Brytyjczyk udostępnił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie nogi w gipsie, co zaniepokoiło fanów, wybierających się na najbliższe koncerty. Dominic uspokoił słuchaczy, obiecując, że mimo kontuzji, zamierza kontynuować trasę. Wtorkowym występem dotrzymał danego słowa.

Przed Yungbludem jeszcze jeden występ w ramach trasy po europejskich festiwalach. 22 sierpnia artysta wystąpi na Pukkelpop w Belgii, gdzie ponownie pokaże swoją rockandrollową energię z gipsem na nodze.