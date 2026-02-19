Yungblud powraca z "Idols Part. 2". "Ta podróż mnie nie zniszczyła"
Dominic Harrison, znany szerzej jako Yungblud, zapowiedział wydanie drugiej części swojego przełomowego albumu "Idols". Premiera krążka odbędzie się już w piątek, 20 lutego, a fani mogą spodziewać się zarówno nowych utworów, jak i współpracy z legendarnym zespołem The Smashing Pumpkins.
Pierwsza część konceptualnego albumu "Idols" ukazała się w czerwcu 2025 roku i przyniosła przeboje takie jak "Hello Heaven, Hello", "Lovesick Lullaby" czy nominowany do Grammy utwór "Zombie". Druga odsłona projektu ma wprowadzić słuchaczy w bardziej refleksyjny i nieco cyniczny klimat.
"Część pierwsza była podróżą, która pomogła mi odzyskać swoją tożsamość z najciemniejszego miejsca, w jakim kiedykolwiek byłem w życiu. Część druga pokazuje, że żyję, że jestem prawdziwy i że ta podróż mnie nie zniszczyła" - tłumaczy Yungblud. "Chodzi o to, by poczuć się niepokonanym, kiedy naprawdę czujesz siebie. To świadomość, że moje serce bije, a płuca wypełniają się powietrzem".
Tracklista i nowy singiel
"Idols Part. 2" składa się z sześciu premierowych utworów oraz nowej wersji "Zombie", nagranej wspólnie z The Smashing Pumpkins. Wiodącym singlem albumu będzie "Suburban Requiem". Pełna tracklista przedstawia się następująco:
- "I Need You (To Make The World Seem Fine)"
- "The Postman"
- "Zombie (feat. The Smashing Pumpkins)"
- "Time"
- "War Part II"
- "Blueberry Hill"
- "Suburban Requiem"
Za produkcję płyty ponownie odpowiada Matt Schwarz, który współtworzył także pierwszą część albumu.
Sukcesy Yungbluda i muzyczne wyróżnienia
Yungblud od kilku lat konsekwentnie zdobywa uznanie zarówno fanów, jak i branży muzycznej. Letni album "Idols" przyniósł mu nie tylko trzy nominacje do nagród Grammy, ale także współpracę z Aerosmith, a także wyjątkowy występ na pożegnalnym koncercie Ozzy'ego Osbourne'a.
28-letni muzyk z Doncaster nie zwalnia tempa - po sukcesach zeszłego roku czeka go trasa koncertowa, występy na galach i kolejne współprace z największymi artystami sceny międzynarodowej. Wśród fanów Yungblud zyskał miano artysty, który nie boi się łączyć klasycznych gitarowych brzmień z alternatywną ekspresją rocka współczesnego.
Wydania fizyczne i kolekcjonerskie
Oprócz cyfrowego wydania albumu, fani będą mogli nabyć limitowaną wersję "Idols (Complete)" na winylu, CD zawierające wszystkie 19 utworów z obu części, a także przezroczysty srebrny winyl "Idols II" z nową okładką.
Yungblud podkreśla, że druga część "Idols" to początek nowego etapu w jego twórczości. "Część druga to ciemniejsza, bardziej refleksyjna podróż, która przypomina, że życie jest kruche, a czas nieubłagany" - mówi muzyk.