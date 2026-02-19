Yungblud powraca z "Idols Part. 2". "Ta podróż mnie nie zniszczyła"

Pierwsza część konceptualnego albumu "Idols" ukazała się w czerwcu 2025 roku i przyniosła przeboje takie jak "Hello Heaven, Hello", "Lovesick Lullaby" czy nominowany do Grammy utwór "Zombie". Druga odsłona projektu ma wprowadzić słuchaczy w bardziej refleksyjny i nieco cyniczny klimat.

"Część pierwsza była podróżą, która pomogła mi odzyskać swoją tożsamość z najciemniejszego miejsca, w jakim kiedykolwiek byłem w życiu. Część druga pokazuje, że żyję, że jestem prawdziwy i że ta podróż mnie nie zniszczyła" - tłumaczy Yungblud. "Chodzi o to, by poczuć się niepokonanym, kiedy naprawdę czujesz siebie. To świadomość, że moje serce bije, a płuca wypełniają się powietrzem".

Tracklista i nowy singiel

"Idols Part. 2" składa się z sześciu premierowych utworów oraz nowej wersji "Zombie", nagranej wspólnie z The Smashing Pumpkins. Wiodącym singlem albumu będzie "Suburban Requiem". Pełna tracklista przedstawia się następująco:

"I Need You (To Make The World Seem Fine)" "The Postman" "Zombie (feat. The Smashing Pumpkins)" "Time" "War Part II" "Blueberry Hill" "Suburban Requiem"

Za produkcję płyty ponownie odpowiada Matt Schwarz, który współtworzył także pierwszą część albumu.

Sukcesy Yungbluda i muzyczne wyróżnienia

Yungblud od kilku lat konsekwentnie zdobywa uznanie zarówno fanów, jak i branży muzycznej. Letni album "Idols" przyniósł mu nie tylko trzy nominacje do nagród Grammy, ale także współpracę z Aerosmith, a także wyjątkowy występ na pożegnalnym koncercie Ozzy'ego Osbourne'a.

28-letni muzyk z Doncaster nie zwalnia tempa - po sukcesach zeszłego roku czeka go trasa koncertowa, występy na galach i kolejne współprace z największymi artystami sceny międzynarodowej. Wśród fanów Yungblud zyskał miano artysty, który nie boi się łączyć klasycznych gitarowych brzmień z alternatywną ekspresją rocka współczesnego.

Wydania fizyczne i kolekcjonerskie

Oprócz cyfrowego wydania albumu, fani będą mogli nabyć limitowaną wersję "Idols (Complete)" na winylu, CD zawierające wszystkie 19 utworów z obu części, a także przezroczysty srebrny winyl "Idols II" z nową okładką.

Yungblud podkreśla, że druga część "Idols" to początek nowego etapu w jego twórczości. "Część druga to ciemniejsza, bardziej refleksyjna podróż, która przypomina, że życie jest kruche, a czas nieubłagany" - mówi muzyk.

