Wyjątkowy wieczór w hołdzie Deep Purple. "Rozmowy z muzyką w roli głównej"

"Piotr Metz zaprasza na swoje autorskie spotkanie rozpoczynające cykl Stratocastle Records. Będą to wyjątkowe rozmowy z muzyką w roli głównej, organizowane w spektakularnej przestrzeni Zamku Ćmielów i Galerii Stratocastle, największej na świecie galerii gitar" - czytamy dalej w zapowiedzi wydarzenia.

Spotkanie, które odbędzie się 7 października 2026 o godz. 18, uświetnią goście: Wojciech Cugowski i Marek Raduli. Nie będzie to jednak klasyczna rozmowa. Obaj gitarzyści opowiedzą o swoich osobistych związkach z Deep Purple, przeplatając historie najbardziej znanymi riffami legendarnego zespołu.

Punktem wyjścia do rozmowy będzie album "Made in Japan". "Deep Purple od początku wpisuje się w DNA galerii. W kolekcji znajdują się instrumenty i pamiątki związane z zespołem, a dodatkowym pretekstem do spotkania jest koncert legendy, który odbędzie się już następnego dnia, 8 października w Atlas Arenie w Łodzi" - dodają organizatorzy.

Stratocastle Records w Zamku Ćmielów. Znamy szczegóły

W programie wieczoru przewidziano jeszcze kilka atrakcji, w tym m.in. specjalną audiofilską przestrzeń dla publiczności. "Przynieście własne płyty, wydawnictwa, pamiątki i kolekcjonerskie unikaty Deep Purple. Pokażcie swoją kolekcję, puśćcie ukochane krążki Deep Purple i opowiedzcie historię, która się z nimi wiąże" - czytamy w opisie wydarzenia. Odbędzie się także konkurs, w którym fani będą mogli wygrać bilety na wspomniany koncert w Łodzi.

Bilety na wydarzenie są dostępne, a wejściówki kosztują 106 zł.

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