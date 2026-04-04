Do najciekawszych pamiątek, które pod koniec kwietnia trafią pod młotek, zalicza się m.in. należąca do Slasha gitara, Gibson Les Paul '59, na której grał podczas szóstej trasy koncertowej Guns N' Roses - "Not In This Lifetime" (2016-2019).

Uwagę kolekcjonerów zwróci także kurtka George'a Michaela, którą artysta miał na sobie w teledysku do hitu "Faith" z 1987 roku. Nosił ją też podczas trasy koncertowej.

Wyjątkowy podpis Johna Lennona. Kilka godzin później już nie żył

Kolejnym cennym nabytkiem może być wielkoformatowy plakat, promujący płytę "Double Fantasy" Johna Lennona i Yoko Ono, z autografem artysty, który ten złożył 8 grudnia 1980 roku - zaledwie kilka godzin przed śmiercią. Ten artefakt po raz pierwszy trafi na aukcję.

Pośród innych przedmiotów znalazł się także m.in. złoty mikrofon używany przez Freddiego Mercury'ego, ręcznie napisany tekst piosenki "Goodbye" Paula McCartneya dla The Beatles czy kurtka Eda Sheerana z autografem noszona w teledysku "Shape of You".

Zanim pamiątki staną się przedmiotem zaciekłych licytacji, będą elementem wystawy zorganizowanej we wnętrzach w hotelu The Cumberland w Londynie. Najważniejsze przedmioty aukcji będzie można podziwiać za darmo od 22 do 25 kwietnia.

