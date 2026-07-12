Wszyscy śpiewali ten hit Wilków w latach 90.! Mało kto w ogóle rozumie znaczenie jego tytułu

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Jeden z najpopularniejszych przebojów polskiej grupy Wilki ukrywa pod enigmatycznym tytułem "Eli Lama Sabachtani" przesłanie biblijne. Utwór ten, opowiadający o bólu po utraconej miłości, stał się prawdziwym hymnem lat 90., choć wówczas mało kto rozumiał jego prawdziwe znaczenie.

Robert Gawliński śpiewa biblijne słowa w przeboju Wilków „Eli Lama Sabachtani”, opisując ból po rozstaniu. Zespół reaktywował się w 2000 roku.
Robert Gawliński (Wilki)Robert WilkINTERIA.PL

Zapadający w pamięć, lecz trudny do wymówienia tytuł przeboju Wilków, "Eli Lama Sabachtanipochodzi z języka hebrajskiego i odnosi się bezpośrednio do fragmentu z Ewangelii św. Mateusza. Wyśpiewane w refrenie słowa oznaczają dokładnie "Boże mój, czemu mnie opuściłeś?". Robert Gawliński wykorzystał biblijną frazę jako metaforę pustki oraz ogromnego cierpienia po utracie ukochanej osoby. Zestawienie boskiego opuszczenia z bólem po rozstaniu sprawiło, że opowieść o złamanym sercu nabrała wyjątkowej głębi i ponadczasowego charakteru.

Dzięki tak poruszającej i szczerej formie utwór błyskawicznie stał się hymnem osób mierzących się z miłosnymi kryzysami. Melancholijny klimat oraz refleksyjna melodia sprawiały, że kompozycja wiernie towarzyszyła słuchaczom w ich najtrudniejszych życiowych momentach. Chociaż od premiery piosenki minęło już kilkadziesiąt lat, jej emocjonalny i uniwersalny przekaz się nie zestarzał. Wielki przebój Wilków wciąż pozostaje żywy w świadomości kolejnych pokoleń, które niezmiennie odnajdują w nim odzwierciedlenie swoich emocji.

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Błyskawiczna kariera i nagła przerwa

Grupa założona w 1991 roku odniosła gigantyczny sukces komercyjny już dwanaście miesięcy później, wydając swój bestsellerowy, debiutancki album. Znalazły się na nim takie przeboje jak "Son of the Blue Sky" oraz omawiane wyżej "Eli Lama Sabachtani". Pomimo nagrania drugiej, równie cenionej przez fanów płyty "Przedmieścia", członkowie zespołu niespodziewanie zawiesili działalność w 1995 roku, aby skupić się na własnych projektach i karierach solowych.

Reaktywacja rockowej formacji nastąpiła niedługo później, bo już w 2000 roku, otwierając zupełnie nowy, pełen muzycznych sukcesów rozdział. Zespół powrócił do fanów ze zdwojoną siłą i energią, dostarczając na polski rynek kolejne wielkie hity. To właśnie po tej przerwie powstały tak kultowe i międzypokoleniowe utwory jak "Baśka", "Urke", "Bohema" czy "Na zawsze i na wieczność".

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