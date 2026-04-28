Zespół Riverside w ciągu 25 lat działalności stał się jedną z polskich gwiazd eksportowych, z powodzeniem grając trasy na całym świecie, ciesząc się statusem legendy rocka progresywnego. Trzy płyty zdobyły w Polsce status złota, a dwukrotnie zespół zgarnął nominację do Fryderyka.

Siłą napędową niemal od samego początku był Mariusz Duda, wokalista, basista, główny kompozytor i autor tekstów. Do Riverside dołączył jako ostatni, zaproszony przez perkusistę Piotra "Mitloffa" Kozieradzkiego (eks-Hate, Domain), gitarzystę Piotra Grudzińskiego i pierwszego klawiszowca Jacka Melnickiego.

Mariusz Duda kończy współpracę z Riverside

Sensację w świecie prog rocka (także na świecie) wywołało oświadczeniu Mariusza Dudy , który ogłosił, że po 25 latach kończy swoją przygodę z Riverside, skupiając się na swoim projekcie Lunatic Soul.

W ostatnim składzie Riverside występowali z nim Piotr Kozieradzki (perkusja), Michał Łapaj (instrumenty klawiszowe) oraz Marcin Meller (gitara). Ten ostatni do zespołu oficjalnie na stałe dołączył w lutym 2020 r. Jego poprzednik Piotr Grudziński zmarł w 2016 r. z powodu nagłego zatrzymania krążenia.

"Jak człowiek, który nie zakładał zespołu może go rozwiązać? A to ciekawe" - napisał na swoim profilu na Facebooku Piotr Kozieradzki, a czujni obserwatorzy od razu wyłapali, że oświadczenie Dudy odnosi się właśnie do tego muzyka.

Michał Łapaj (Riverside) przerywa milczenie. "Dziękuję za wsparcie i obecność"

Po niespełna tygodniu głos w sprawie zabrał Michał Łapaj, który w składzie Riverside pojawił się w 2003 r., a jego debiutem w zespole był drugi album "Second Life Syndrome" (2005). W obszernym wpisie w mediach społecznościowych skupił się na podziękowaniu dla fanów za wspólne lata.

"Riverside było i zawsze będzie dla mnie czymś znacznie więcej niż tylko zespołem. Odkąd pamiętam, jedyne co chciałem w życiu robić, to grać. Dlatego na koncertach tak bardzo chłonąłem radość innych ludzi, bo to dzielenie się muzyką dawało mi niesamowitą energię. Każda chwila spędzona na scenie, każdy koncert i każde spotkanie z Wami były dla mnie czymś absolutnie prawdziwym i wyjątkowym. Chcę to jasno powiedzieć - z mojej strony emocje i uśmiechy na scenie i poza sceną były zawsze szczere" - podkreśla Michał Łapaj.

Klawiszowiec zwrócił uwagę, że "nie ma ludzi idealnych i czarno-białych sytuacji".

"Niestety narastający konflikt pomiędzy niektórymi członkami zespołu i brak porozumienia tym razem okazał się nie do przeskoczenia. Chciałbym jednak odciąć się od spekulacji, że jestem stroną tego konfliktu" - napisał, dodając, że z jednej strony wierzy w możliwość rozwiązania trudnych sytuacji, a z drugiej szanując prawo do wyboru własnej drogi.

44-letni muzyk zadeklarował, że nadal będzie tworzył i komponował, pracując przy muzyce do gier i filmów oraz rozwijać swoją działalność solową. Przypomnijmy, że w 2021 r. zadebiutował na własny rachunek płytą "Are You There" (nominacja do Fryderyka - album roku elektronika), na której gościnnie pojawili się m.in. Bela Komoszyńska (Sorry Boys) oraz Mick Moss (Antimatter). Z kolei w lutym 2022 r. wypuścił "Sessions", kompilację wcześniej nagranych utworów improwizowanych z gatunku muzyki elektronicznej.

"Życie potrafi pisać różne scenariusze - zobaczymy, co przyniesie czas" - napisał na koniec Michał Łapaj.

Dorobek Riverside zamyka wydany w styczniu 2025 r. koncertowy album "Live ID.", którym formacja zakończyła promocję swojej ostatniej studyjnej płyty "ID.Entity" z 2023 r. To wówczas pojawiły się informacje, że Riverside robi sobie przerwę od występowania.

