1 października miał miejsce Dzień Polskiej Muzyki. W ramach świętowania Fundacja EMPOWER POLAND zorganizowała ósmą edycję specjalnej kampanii i dwudniową konferencję łączącą artystów, przedstawicieli branży muzycznej i innych sektorów kreatywnych, nauki, biznesu, mediów i instytucji kultury. W programie znalazły się panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty, konsultacje eksperckie, spotkania z artystami, ale też wyjątkowa ceremonia wręczenia Medali "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Odznaczenia przyznała ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska.

W Dniu Polskiej Muzyki artystom wręczono prestiżowe medale

Pierwszego dnia Srebrny Medal odebrała Katarzyna Kowalska - wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Artystka obecna jest na scenie od 1992 r., a jej debiut płytowy z "Gemini" (1994) odniósł ogromny sukces komercyjny i pokrył się platyną. Ma na swoim koncie m.in. występ w 41. Konkursie Piosenki Eurowizji, nagrody Fryderyk oraz MTV Europe Music Award, występy na największych krajowych festiwalach, takich jak Pol'and'Rock Festival czy KFPP w Opolu. Jest także członkinią Akademii Fonograficznej ZPAV. Słuchacze kojarzą ją przede wszystkim z przebojami "Spowiedź", "A to co mam...", "Prowadź mnie" czy "Antidotum".

Kolejny Srebrny Medal trafił do Anity Lipnickiej, czyli cenionej wokalistki i autorki tekstów. W jej dorobku znajduje się kilkanaście albumów, zarówno nagranych z zespołem Varius Manx, jak i w ramach kariery solowej. Szeroką rozpoznawalność przyniósł jej debiutancki album "Emu" z 1995 r., z którego pochodziły takie przeboje jak "Wszystko się może zdarzyć" czy "Piękna i rycerz". Gwiazda była doceniana m.in. Fryderykami oraz licznymi nominacjami i nagrodami branżowymi. W 2025 r. świętowała 30-lecie swojej działalności solowej.

Brązowe medale odebrali z kolei Jacek Kuderski, Wojciech Kuderski, Przemysław Myszor oraz Wojciech Powaga Grabowski - muzycy zespołu Myslovitz.

Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" dla Janusza Panasewicza i Jana Borysewicza

Drugiego dnia konferencji z okazji Polskiego Dnia Muzyki ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska, wręczyła kolejne odznaczenia. Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" odebrali Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz, od kilku dekad współtworzący zespół Lady Pank. Grupa założona została w 1981 r. przez Andrzeja Mogielnickiego wraz z Borysewiczem, a Panasewicz dołączył do formacji zaledwie rok później. Mają na swoim koncie ponad 20 płyt studyjnych i wylansowali liczne przeboje, takie jak "Kryzysowa narzeczona", "Mniej niż zero", "Tańcz głupia, tańcz", "Zostawcie Titanica", "Zawsze tam, gdzie ty", "Na co komu dziś" czy "Fabryka małp". Za sprzedaż krążków uzyskali dwie platynowe płyty i aż sześć złotych. W 2026 r. odebrali Złotego Fryderyka za całokształt twórczości.

Quebonafide z historycznym odznaczeniem! Raper dostał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Tego dnia sensację wywołał także Brązowy Medal wręczony Kubie Grabowskiemu, raperowi kryjącemu się pod pseudonimem Quebonafide. To pierwsze odznaczenie "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przyznane w kategorii hip-hop - bez wątpienia zapisze się więc ono w historii polskiej muzyki. Grabowski został doceniony m.in. za działalność solową, jak i w ramach duetu z Taco Hemingwayem, z którym tworzył projekt Taconafide. W dobytku Quebo znajduje się sześć solowych albumów. Na jego koncie są również trzy statuetki Fryderyka oraz diamentowe statusy dla "Egzotyki", "Romantic Psycho" i "PÓŁNOC / POŁUDNIE". Szczególnym momentem w karierze rapera były dwa wyprzedane koncerty na PGE Narodowym w Warszawie w czerwcu 2025 r. Występy te zgromadziły dziesiątki tysięcy fanów i stały się spektakularnym finałem jego koncertowej działalności.

Czym są Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" i kto odebrał je w przeszłości?

Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" wręczane są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom lub instytucjom, które wyróżniają się artystycznie, w swojej działalności kulturalnej, a także w ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

W lipcu tego roku, podczas Festiwalu w Jarocinie, Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" wręczony został zespołowi Republika. "Ta nagroda tak naprawdę jest trochę dla pokolenia, dla jego głosu" - powiedział podczas odbierania odznaczenia Leszek Biolik, basista grupy w latach 1991-2002.

Wcześniej, pod koniec 2024 r. Złoty Medal odebrał Wojciech Trzciński, kompozytor, pianista, aranżer i producent muzyczny, którego piosenki wykonywali m.in. Anna Jantar, Krystyna Prońko, Zdzisława Sośnicka, grupa Alibabki, Halina Frąckowiak, Zbigniew Wodecki, Irena Jarocka i Krzysztof Krawczyk. Schorowany artysta zdążył odebrać odznaczenie niemal w ostatniej chwili, gdyż półtora miesiąca później zmarł.

W przeszłości medalem odznaczono setki innych wybitnych twórców, aktorów, muzyków oraz ludzi kultury. Wśród nich znaleźli się artyści estradowi, tacy jak: Edyta Górniak, Agnieszka Chylińska, Artur Rojek (z medalem brązowym i srebrnym), Ryszard Rynkowski oraz Krzesimir Dębski (z odznaczeniem srebrnym i złotym).