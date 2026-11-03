To m.in. za sprawą wielkiego przeboju "How You Remind Me" do Nickelback przylgnęła nazwa "najbardziej znienawidzonego zespołu świata". Kanadyjczycy kilkakrotnie trafiali na szczyt internetowych ankiet na najmniej szanowaną grupę w XXI wieku.

Podejście zmienił dokument "Od nienawiści do miłości" (Netflix) i sukces trasy "Get Rollin' World Tour", która okazała się największą i najszybciej wyprzedającą się trasą w historii grupy.

Nickelback ujawnia szczegóły nowej płyty. Co już wiemy?

Teraz kanadyjski kwartet zaprezentował swój 11. album studyjny "Everything Under The Sun". Zespół porusza na płycie tematy wolności, miłości, trudnych relacji i życiowych wyborów, pozostając przy charakterystycznym dla siebie rockowym brzmieniu.

Do promocji wybrano energetyczny singel "Rattle The Cage", nagrany z gościnnym udziałem Johna 5, gitarzysty amerykańskiej formacji Mötley Crüe.

"'Everything Under The Sun' pokazuje każdą stronę tego, kim jesteśmy jako zespół. Są tu utwory, które uderzają równie mocno jak wszystko, co do tej pory nagraliśmy, są takie, w których podejmujemy nowe wyzwania, i takie, które przypominają nam, dlaczego tak bardzo lubimy wspólnie tworzyć muzykę" - mówi wokalista i gitarzysta Chad Kroeger.

Na następcę albumu "Get Rollin'" z 2022 r. trafiło 12 utworów. Energetyczne rockowe kompozycje przeplatają się z bardziej refleksyjnymi utworami i osobistymi historiami.

6 lutego 2027 r. w Pittsburghu rozpocznie się trasa "Everything Under The Sun Tour". W jej ramach zespół wystąpi w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii i Europie, a w październiku odwiedzi również Australię. 1 lipca 2027 r. grupa powróci także do Polski - organizowany przez Live Nation koncert odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi.

Gościem specjalnym trasy będzie brytyjska grupa Don Broco. Oba zespoły współpracowały przy utworze "Nightmare Tripping", który znalazł się na najnowszym albumie Don Broco i jest jego tytułowym singlem.

Najważniejsze utwory zespołu to m.in. "How You Remind Me", "Photograph", "Far Away" czy "Rockstar". "How You Remind Me" przez "Billboard" został nazwany "najlepszą rockową piosenką dekady". Był najczęściej granym utworem w amerykańskich radiach (każdego formatu) na początku lat dwutysięcznych.

Kwartet tworzą Chad Kroeger (wokal, gitara), Mike Kroeger (bas), Ryan Peake (gitara) i Daniel Adair (perkusja).

Nickelback sprzedali blisko 60 milionów albumów na całym świecie, zgromadzili miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych i każdego miesiąca docierają do ponad 50 milionów słuchaczy na platformach cyfrowych.

Nickelback - szczegóły płyty "Everything Under The Sun" (tracklista):

1. "Rattle The Cage"

2. "Bones For The Crows"

3. "I Already Know"

4. "Leave Me Behind"

5. "If I Don't Go"

6. "Make Me Love You"

7. "Chasin' Famous"

8. "Simple Song"

9. "Technicolor Steamboat"

10. "Lift Somebody Up"

11. "Bottled Dreams"

12. "Last Night Was Fun".