Wokalistka ex Maanam żegna Ryszarda Olesińskiego. "Nie umiem sobie poradzić z jego stratą"

"Był moim przyjacielem przez 11 lat. To przez niego odchodziłam z zespołu… i dla niego do niego wracałam" - napisała Karolina Leszko po śmierci Ryszarda Olesińskiego, z którym razem występowała w grupie ex Maanam. Gitarzysta niespodziewanie zmarł krótko po swoich 71. urodzinach.