Wisła Kraków przez ostatnie cztery sezony rywalizowała na poziomie I ligi. Tym razem drużyna dowodzona przez trenera Mariusza Jopa nie oddała prowadzenia w tabeli od pierwszej kolejki. Dzięki piątkowej wygranej u siebie w meczu z Chrobrym Głogów (2:0) zapewniła sobie bezpośredni awans do Ekstraklasy.

Na wypełnionym stadionie w Krakowie zapanowało szaleństwo wśród 33 tys. kibiców. Wielka feta z okazji awansu planowana jest na Rynku Głównym po ostatniej kolejce (24 maja).

Wisła Kraków świętuje awans do przeboju Lady Pank

W mediach społecznościowych możemy zobaczyć, jak w szatni świętowali piłkarze. Od pewnego czasu towarzyszy im wielki przebój "Zawsze tam, gdzie ty" grupy Lady Pank. W nagraniach widać, jak całość wokalnie intonuje obrońca Wiktor Biedrzycki, a wtóruje mu cała drużyna, w której nie brakuje zawodników z takich krajów, jak Hiszpania, Austria, Szwajcaria, Portugalia, Nigeria, Szwecja, Białoruś i Albania.

Przypomnijmy, że ballada Lady Pank wylądowała na płycie "Zawsze tam, gdzie ty" z 1991 r. Utwór niemal natychmiastowo zdominował polskie listy przebojów i do dziś regularnie pojawia się na radiowych antenach.

Pierwotnie kompozycja gitarzysty i lidera Jana Borysewicza miała brzmieć zupełnie inaczej. Numer powstał pod koniec lat 80. w Chicago, gdzie muzyk planował zamieszkać na stałe i tam kontynuować swoją karierę. Pierwszy tekst pod melodię Borysewicza napisał amerykański wokalista Paul Bodger. Ostatecznie Borysewicz wrócił do Polski i tam nagranie trafiło do wokalisty i tekściarza Jacka Skubikowskiego. Już z jego słowami piosenka "Zawsze tam, gdzie ty" stała się jednym z największych przebojów Lady Pank.

