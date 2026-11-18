Przypomnijmy, że "Niebieski" (od koloru okładki) album Wilków przyniósł takie przeboje, jak "Son of the Blue Sky", "Aborygen", "Eroll" czy "Eli Lama Sabachtani". W krótkim czasie płyta pokryła się platyną (ponad 220 tys. sprzedanych egzemplarzy), katapultując ekipę Roberta Gawlińskiego do ekstraklasy polskiego rocka. Nieoficjalnie - w Polsce na początku lat 90. na bazarach królowało piractwo płytowe - rozeszło się ponad milion egzemplarzy.

"Przypuszczam, że mógłbym sobie za te nielegalnie sprzedane płyty i kasety kupić ze trzydzieści willi. A tak stać mnie było na mieszkanie w kredycie w Warszawie" - śmiał się po latach lider Wilków.

Przełomowy debiut Wilków na niebieskim winylu. Co już wiemy?

Debiutancki album ukazał się w maju 1992 r. Zrealizowany przez Kubę Wojewódzkiego teledysk do singla "Son of the Blue Sky" był emitowany również w brytyjskiej MTV.

"To ponadczasowa płyta pełna pięknych tekstów i melodii, której wciąż świetnie słucha się od pierwszego do ostatniego utworu. W nadchodzącą 35. rocznicę debiutu album ukaże się w kolekcjonerskim wydaniu na niebieskim, przezroczystym winylu (blue transparent base), z odświeżoną poligrafią" - zapowiada wytwórnia.

Winyl dostępny będzie od 4 grudnia, wystartował już pre-order tego wydawnictwa.

Materiał z płyty "Wilki" grupa prezentowała w całości na początku 2020 r. na "Niebieskiej trasie". Do tych piosenek rodzinna formacja wraca także na kolejnej odsłonie trasy pod szyldem "Wilki Mistycznie".

Wilki mistycznie w Klubie Studio w Krakowie Zobacz galerię + 13

"Zimą świat zwalnia. Cienie stają się dłuższe, myśli głębsze, a dźwięki - bardziej przejmujące. To czas, kiedy łatwiej usłyszeć szept duszy i zajrzeć w te jej przestrzenie, które na co dzień pozostają ukryte. Z takim właśnie duchem zapraszamy Was na 'Wilki Mistycznie' - wyjątkową, intymną trasę koncertową, inną niż wszystkie. Zagramy dla Was akustycznie, w starannie wybranych salach, piosenki, które zazwyczaj ukrywają się w cieniu naszych hitów. Niektórych z nich nie słyszeliście nigdy na żywo" - zapowiadali jeszcze pod koniec 2025 r. muzycy.

Przypomnijmy, że obecnie Wilki tworzą Robert Gawliński (wokal, gitara), jego synowie bliźniacy: Beniamin (gitara, mandolina, wokal) i Emanuel (bas) Gawlińscy, gitarzyści Mikis Cupas i Maciej Gładysz oraz perkusista Adam Kram. Trudno w to uwierzyć, ale Beniamin i Emanuel przyszli na świat niewiele ponad pół roku po premierze płyty "Wilki".

Wilki Mistycznie - szczegóły trasy:

1.12 - Białystok, Filharmonia Podlaska

2.12 - Łódź, Filharmonia Łódzka

4.12 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall

6.12 - Wrocław, Hala Orion

9.12 - Poznań, Aula UAM.