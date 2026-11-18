Przypomnijmy, że "Niebieski" (od koloru okładki) album Wilków przyniósł takie przeboje, jak "Son of the Blue Sky", "Aborygen", "Eroll" czy "Eli Lama Sabachtani". W krótkim czasie płyta pokryła się platyną (ponad 220 tys. sprzedanych egzemplarzy), katapultując ekipę Roberta Gawlińskiego do ekstraklasy polskiego rocka. Nieoficjalnie - w Polsce na początku lat 90. na bazarach królowało piractwo płytowe - rozeszło się ponad milion egzemplarzy.
"Przypuszczam, że mógłbym sobie za te nielegalnie sprzedane płyty i kasety kupić ze trzydzieści willi. A tak stać mnie było na mieszkanie w kredycie w Warszawie" - śmiał się po latach lider Wilków.
Przełomowy debiut Wilków na niebieskim winylu. Co już wiemy?
Debiutancki album ukazał się w maju 1992 r. Zrealizowany przez Kubę Wojewódzkiego teledysk do singla "Son of the Blue Sky" był emitowany również w brytyjskiej MTV.
"To ponadczasowa płyta pełna pięknych tekstów i melodii, której wciąż świetnie słucha się od pierwszego do ostatniego utworu. W nadchodzącą 35. rocznicę debiutu album ukaże się w kolekcjonerskim wydaniu na niebieskim, przezroczystym winylu (blue transparent base), z odświeżoną poligrafią" - zapowiada wytwórnia.
Winyl dostępny będzie od 4 grudnia, wystartował już pre-order tego wydawnictwa.
Materiał z płyty "Wilki" grupa prezentowała w całości na początku 2020 r. na "Niebieskiej trasie". Do tych piosenek rodzinna formacja wraca także na kolejnej odsłonie trasy pod szyldem "Wilki Mistycznie".
"Zimą świat zwalnia. Cienie stają się dłuższe, myśli głębsze, a dźwięki - bardziej przejmujące. To czas, kiedy łatwiej usłyszeć szept duszy i zajrzeć w te jej przestrzenie, które na co dzień pozostają ukryte. Z takim właśnie duchem zapraszamy Was na 'Wilki Mistycznie' - wyjątkową, intymną trasę koncertową, inną niż wszystkie. Zagramy dla Was akustycznie, w starannie wybranych salach, piosenki, które zazwyczaj ukrywają się w cieniu naszych hitów. Niektórych z nich nie słyszeliście nigdy na żywo" - zapowiadali jeszcze pod koniec 2025 r. muzycy.
Przypomnijmy, że obecnie Wilki tworzą Robert Gawliński (wokal, gitara), jego synowie bliźniacy: Beniamin (gitara, mandolina, wokal) i Emanuel (bas) Gawlińscy, gitarzyści Mikis Cupas i Maciej Gładysz oraz perkusista Adam Kram. Trudno w to uwierzyć, ale Beniamin i Emanuel przyszli na świat niewiele ponad pół roku po premierze płyty "Wilki".
Wilki Mistycznie - szczegóły trasy:
1.12 - Białystok, Filharmonia Podlaska
2.12 - Łódź, Filharmonia Łódzka
4.12 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall
6.12 - Wrocław, Hala Orion
9.12 - Poznań, Aula UAM.