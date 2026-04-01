Męskie Granie to projekt, który już od ponad 15 lat podbija serca polskiej publiczności. Latem jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych organizowanych w kraju. Łączy gatunki, promuje muzykę alternatywną i szeroko pojęty rock, a przede wszystkim zaprasza do udziału nietypowe składy artystów, gromadząc pod scenami ogromne i zróżnicowane rzesze odbiorców.

Przed nami 17. edycja uwielbianego przez Polaków wydarzenia i choć zostało do niego jeszcze kilka miesięcy, organizatorzy spieszą z kolejnym ogłoszeniem. Właśnie przekazano, kto zasili projekt Męskie Granie Przestawia 2026, zamykający piątkowe wieczory podczas kultowej trasy. Na jednej scenie zobaczymy KULT oraz PRO8L3M gra Kazika! "Dwa składy pokażą, jak w odmienny sposób mówić o tym samym świecie" - piszą twórcy Męskiego Grania w komunikacie.

KULT i PRO8L3M zaprezentują się na jednej scenie podczas Męskiego Grania. "Z pozoru dzieli ich wszystko"

W ramach projektu specjalnego PRO8L3M gra KAZIKA rapowy duet sięgnie po utwory legendarnego Kazika Staszewskiego i zaaranżuje je na własny sposób, dodając świeże spojrzenie. Na ich autorską interpretację odpowie zespół KULT - pełnowymiarowym koncertem, na którym widzowie usłyszą największe przeboje z dorobku formacji.

"Z pozoru dzieli ich wszystko - pokolenie, estetyka i gatunki muzyczne, po które sięgają. Ale łączy ich bezkompromisowość i wypracowany przez lata własny, niepodrabialny język. Niewielu potrafi tak opowiadać o Polsce, by jednocześnie bawić i prowokować do myślenia" - piszą organizatorzy Męskiego Grania w komunikacie.

KULT to legenda polskiej sceny rockowej. Rapowy duet PRO8L3M jest z kolei głosem młodego pokolenia

KULT jest jednym z najważniejszych zespołów w historii polskiej sceny. Od ponad 40 lat grupa nieprzerwanie koncertuje i nagrywa nowe utwory, na czele z Kazikiem, który pozostaje symbolem niezależności i artystycznej odwagi. Ich piosenki stawały się hymnami kolejnych pokoleń, a koncerty formacji należą do jednych z najintensywniejszych i pełnych emocji muzycznych doświadczeń.

PRO8L3M to projekt, który od momentu swojego debiutu w 2013 r. wyraźnie wpłynął na rozwój polskiego rapu i elektroniki. Tworzą go Oskar i Steez83, którzy kreują konceptualne opowieści o transformacji, technologii i nocnym życiu miasta. W ich tekstach możemy usłyszeć zarówno masę popkulturowych odniesień, jak i miejską poezję, charakterystyczną dla środowiska, z jakiego się wywodzą. Ich koncerty są dopracowanymi widowiskami audiowizualnymi, w których główną rolę odgrywa rap, lecz zawsze znajdzie się miejsce także dla gry obrazem i światłem.

"Działając w duchu oryginalnych utworów będziemy korzystali z narzędzi pokroju samplerów i syntezatorów, a publiczność wychwyci nawiązania liryczne osadzone w nowym kontekście" - komentuje udział duetu w Męskim Graniu Steez83.

Fani Męskiego Grania nie chcą uwierzyć w ogłoszenie! Data publikacji nie pomaga...

Po opublikowaniu nowych wieści od Męskiego Grania, w mediach społecznościowych imprezy aż zawrzało. Ogłoszenie trafiło do sieci 1 kwietnia - w dzień Prima Aprilis, gdy powszechne są różnego rodzaju żarty i dowcipy. Spora część miłośników kultowego festiwalu nie chciała więc uwierzyć w to, że KULT i PRO8L3M wystąpią na jednej scenie.

"Tak pięknie, że obawiam się, że to na Prima Aprilis", "Powiedzcie, że to nie żart...", "Ja to łyknęłam, więc jak to będzie żart, to się... zdenerwuję", "Dobrze przemyśleliście tę datę ogłoszenia?", "Zdążyłam dostać czterech zawałów, ale to 1 kwietnia", "Wszystkim pieniaczom przypominam, że dziś 1 kwietnia", "Weźcie to jasno potwierdźcie, albo nie wybierajcie takich dat na publikację" - piszą fani imprezy.

Na niemal wszystkie powątpiewające komentarze przedstawiciele Męskiego Grania odpowiadają natomiast, że ogłoszenie jest prawdziwe i legendarna grupa faktycznie wystąpi we wspólnym projekcie z raperami. "Zachowajcie spokój, bo to nie prank!", "Z takich tematów się nie żartuje", "Potwierdzamy - to prawdziwe ogłoszenie" - piszą.

Kto wystąpi podczas Męskiego Grania 2026? Wiadomo już, do których miast zawita trasa!

W pierwszym, lutowym ogłoszeniu, organizatorzy podali szczegółowe rozpiski koncertów na każde z miast uwzględnionych w tegorocznej trasie Męskiego Grania. "Znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata. Wszyscy Ci, którzy będą celebrować razem z nami święto polskiej muzyki. Do zobaczenia pod sceną" - pisali przedstawiciele festiwalu.

Wiadomo już, że na głównej scenie - w różnych konfiguracjach, zależnych od danego miasta - wystąpią artyści tacy jak: Coma, Vito Bambino, Nosowska, Krzysztof Zalewski, Ralph Kaminski, Myslovitz, Wiktor Waligóra, The Cassino czy Cinnamon Gum. Nie zabraknie także projektów specjalnych: Grechuta Herbuta 2.0, Mrozu MTV Unplugged, Zakopower xx Miuosh, Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz czy "Byłeś serca biciem" - Tribute to Andrzej Zaucha.

Mniejszą Scenę Ż przejmą m.in. Organek, Ofelia, Zalia, Wojciech Baranowski, Kuba i Kuba, Daria Ze Śląska, Metro, Lordofon, Nene Heroine czy projekty specjalne takie jak Król/Tyszkowski (Ewa Koc), Fisz i Emade: Pan Ef Pan Emade, Warszawskie Kombo Taneczne, Edyta Bartosiewicz Solo Act i wiele innych.

Trasa Męskiego Grania 2026 zawita do sześciu miast w różnych zakątkach Polski. Koncerty odbędą się w Żywcu (26 i 27 czerwca), Poznaniu (10 i 11 lipca), Gdańsku (17 i 18 lipca), Wrocławiu (31 lipca i 1 sierpnia), Krakowie (7 i 8 sierpnia) oraz Warszawie (21 i 22 sierpnia). Kolejny rok z rzędu finał trasy odbędzie się więc w stolicy naszego kraju, a nie w Żywcu, jak miało to miejsce w początkowych latach istnienia projektu.

