Historia Fleetwood Mac aż się prosiła o przeniesienie na ekran - za gigantycznymi sukcesami i wielkimi przebojami kryły się przecież równie wielkie konflikty, spory personalne i osobiste dramaty.

29 stycznia 2027 r. na platformie Apple TV premierę będzie miał film "Fleetwood Mac: The Chain". Będzie to pierwszy w pełni autoryzowany dokument poświęcony legendarnej grupie.

Burzliwa historia Fleetwood Mac trafi na ekran

Film ma przybliżyć ponad 50-letnie dzieje zespołu, od spotkania Micka Fleetwooda, Johna McVie, Christine McVie, Lindseya Buckinghama i Stevie Nicks w 1974 roku po kolejne etapy ich kariery. Twórcy przyjrzą się zarówno przełomowym nagraniom i koncertom, jak i napięciom oraz trudnościom, które towarzyszyły muzykom. Dokument ma pokazać, jak różne osobowości, odporność na kryzysy i muzyczna wszechstronność członków Fleetwood Mac, stworzyły wyjątkową formułę, dzięki której grupa zdobyła światową popularność.

W produkcji wykorzystano wcześniej niepublikowane materiały filmowe oraz nowe wywiady. Opowieść zostanie zbudowana z wypowiedzi, wspomnień i perspektyw członków zespołu, którzy należą do grona laureatów Grammy i muzyków wprowadzonych do Rock & Roll Hall of Fame. Apple zapowiada, że film ma być możliwie pełnym spojrzeniem na historię Fleetwood Mac, uwzględniającym zarówno największe osiągnięcia, jak i mniej oczywiste aspekty wspólnej drogi muzyków.

Reżyserią zajął się Frank Marshall, a film produkują The Kennedy/Marshall Company i White Horse Pictures. Wśród producentów znaleźli się Nigel Sinclair, Nicholas Ferrall, Jeanne Elfant Festa i Aly Parker. Cassidy Hartmann oraz Tony Rosenthal pełnią funkcje producentów wykonawczych. Za scenariusz odpowiada Mark Monroe, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Twórcy mają na koncie inne dokumenty muzyczne, m.in. "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years" oraz "The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart".

Fleetwood Mac - legenda rocka

Założony w Londynie w 1967 r. brytyjsko-amerykański zespół uważany jest za legendę światowego rocka. Wydana dekadę później płyta "Rumours" znajduje się w Top 10 światowej listy bestsellerów wszech czasów z wynikiem ok. 40 mln egzemplarzy. Relacje w grupie były wówczas mocno dalekie od idealnych.

Rozpadło się wówczas ośmioletnie małżeństwo Johna (bas) i Christine McVie (wokal, instrumenty klawiszowe), w dużej mierze z powodu problemu alkoholowego małżonków. Jeszcze głośniejszy był rozpad związku Stevie Nicks (wokal) i Lindseya Buckinghama (gitara), a para kontaktowała się ze sobą jedynie rzucając w swoim kierunku kalumnie i wyzwiska. Wreszcie perkusista Mick Fleetwood był w trakcie rozwodu z żoną Jenny, która zdradziła go z najlepszym przyjacielem. Załamany rozwodnik miał później krótki romans ze Stevie Nicks...

W zasadzie jedną z nielicznych rzeczy, które łączyły muzyków były... nielegalne substancje. Większość sesji sprowadzała się do imprezowania i dopiero później do faktycznej pracy w studiu. Stevie Nicks stwierdziła, że Fleetwood Mac jako zespół tworzyli najwspanialszą muzykę, gdy byli w jak najgorszym stanie jako ludzie.

Sukces "Rumours" przeszedł najśmielsze oczekiwania (komercyjne i artystyczne) i tylko z tego powodu Fleetwood Mac nie rozpadli się. Karierę zespołu ostatecznie zamknęła śmierć Christine McVie w 2022 r. Wcześniej w nienajlepszych okolicznościach z grupą rozstał się Lindsey Buckingham (2018 r.).